Ждут Краснопира, Сыча и Батагова. Новости из стана Олимпийской сборной во Франции. ФОТО

Во Франции продолжается подготовка олимпийской сборной Украины к футбольному турниру летних Игр-2024.

В понедельник, 8 июля, основная группа игроков олимпийской сборной Украины прибыла в аквитанский городок Сен-Поль-ле-Дакс, где в спортивном комплексе Plaine des Sports будет продолжаться подготовка к Играм-2024.

9-го числа состоялась первая тренировка, 10-го и 11-го будет по два занятия, далее запланировано по одному. В лагере работают 19 исполнителей, ожидают только трех - Краснопира, Сыча и Батагова.

Кроме того, состоятся и два спарринга. Первый товарищеский поединок, против олимпийской сборной Египта, команда Руслана Ротаня проведет 14 июля (начало - в 18:30 по местному времени, 19:30 по киевскому) на одном из полей Plaine des Sports.

Вторая игра, против олимпийской сборной Парагвая, состоится 18 июля (начало - в 19:30 по Киеву) также в аквитанском городке, Ажетмо, на стадионе "Алан Лансамен".