  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Ждут Краснопира, Сыча и Батагова. Новости из стана Олимпийской сборной во Франции. ФОТО
В тренде

Ждут Краснопира, Сыча и Батагова. Новости из стана Олимпийской сборной во Франции. ФОТО

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Подготовка к Олимпиаде продолжается

Ждут Краснопира, Сыча и Батагова. Новости из стана Олимпийской сборной во Франции. ФОТО

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во Франции продолжается подготовка олимпийской сборной Украины к футбольному турниру летних Игр-2024.

Читайте такжеВратарь Украины U-23: Надеюсь, что будем бороться за высокие места на Олимпиаде

В понедельник, 8 июля, основная группа игроков олимпийской сборной Украины прибыла в аквитанский городок Сен-Поль-ле-Дакс, где в спортивном комплексе Plaine des Sports будет продолжаться подготовка к Играм-2024.

9-го числа состоялась первая тренировка, 10-го и 11-го будет по два занятия, далее запланировано по одному. В лагере работают 19 исполнителей, ожидают только трех - Краснопира, Сыча и Батагова.

Кроме того, состоятся и два спарринга. Первый товарищеский поединок, против олимпийской сборной Египта, команда Руслана Ротаня проведет 14 июля (начало - в 18:30 по местному времени, 19:30 по киевскому) на одном из полей Plaine des Sports.

Вторая игра, против олимпийской сборной Парагвая, состоится 18 июля (начало - в 19:30 по Киеву) также в аквитанском городке, Ажетмо, на стадионе "Алан Лансамен".

По теме
yellow-arrow
Гутцайт: Возможно, это и к лучшему, что на ОИ-2024 поедут молодые футболисты - будут больше хотеть проявить себя
yellow-arrow
Ротань – об игре на Олимпиаде: Надо быть мужиками, которые бьются за страну и свою честь
yellow-arrow
Рух отпустит трех своих игроков на Олимпиаду за неделю до старта турнира
Украина U-21 Олимпиада-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости