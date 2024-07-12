Очеретько: Никогда не думал, что буду играть в официальном матче против Аргентины - это что-то невероятное

Полузащитник олимпийской сборной Украины Олег Очеретько рассказал о своих ожиданиях от выступления команды на ОИ-2024 во Франции.

"Выход нашей сборной на Олимпийские игры лично для меня - это очень большая ответственность. Но это и большая радость - представлять нашу страну в такое время, в такой сложной ситуации. Путь на Игры был тяжелый. Сначала, пожалуй, я не верил, потому что это что-то такое, что трудно представить.

Мы должны поддержать более молодых игроков, ведь это очень важный турнир, и все должны сконцентрироваться на нашей игре, чтобы показывать хорошие результаты.

Никогда не думал, что буду играть в официальном матче против Аргентины - это что-то невероятное. В соревнованиях примет участие немало ветеранов, и это повышает статус турнира. Каждый топ-футболист, который будет выступать на ОИ-2024, - это мотивация для нас показать себя на таком же уровне", - сказал Олег Очеретько.