Таловеров: Я и правда родился в России, но это лишь формальность, так как через несколько месяцев мы переехали в Донецк

Защитник олимпийской сборной Украины Максим Таловеров рассказал, что он и правда родился в России.

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– После Евро поднялась в интернете такая тема по поводу места твоего рождения. Можешь ли сам рассказать, где ты родился, что это за история?

– Касательно места рождения – я родился в Нальчике. Да, это Россия, потому что там играл мой отец. Но потом через несколько месяцев мы уже всей семьей переехали в украинский Донецк. Поэтому считаю, что это лишь формальность, что у меня есть свидетельство о рождении там.

А что касается Википедии – наверное, там написано так, потому что я всегда говорил, что я из Донецка, что мой родной город – это украинский Донецк.

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Но самое главное, считаю, нужно помнить, что с 2014 года моя семья и миллионы других семей должны были переезжать. Самое страшное, что уже около 10 лет страдают наши дети в больницах, в роддомах, ракеты разрушают наши дома и квартиры.

Считаю, что это самое главное, и нам нужно напоминать это при каждой возможности и распространять по всему миру.