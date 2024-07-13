Сикан: Никогда не смотрел Олимпиаду. Бокс смотрел только
Никогда не смотрел, а сам принял участие
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Нападающий олимпийской сборной Украины Даниил Сикан рассказал о своем отношении к Олимпиаде.
– Когда был моложе, смотрел Олимпийские игры по телевизору?
– Никогда не смотрел, потому что футбольная Украина первый раз в истории вышла на Олимпийские игры. Это первые ощущения такие, я даже не понимаю, что это.
– А другие виды спорта никогда не смотрел?
– Никогда не смотрел. Бокс смотрел только.
– Кто выигрывал тогда, когда ты смотрел бокс?
– Хижняк на Олимпиаде, если я не ошибаюсь, и все, наверное.
– А вообще в детстве занимался еще какими-то видами спорта, кроме футбола?
– Занимался танцами, рисованием – что менее травматично. Я жил с бабушкой, и она мне не сильно позволяла заниматься спортом. Она всегда говорила, что это опасно для здоровья.
– Как ты думаешь, когда вы соберетесь все вместе, будете ли смотреть какие-то другие виды спорта и чувствовать, что вы на этом турнире?
– Надеюсь, что да. Мне было бы очень интересно посмотреть другие виды спорта на Олимпийских играх.
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