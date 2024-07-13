Сикан: Никогда не смотрел Олимпиаду. Бокс смотрел только

Нападающий олимпийской сборной Украины Даниил Сикан рассказал о своем отношении к Олимпиаде.

– Когда был моложе, смотрел Олимпийские игры по телевизору?

– Никогда не смотрел, потому что футбольная Украина первый раз в истории вышла на Олимпийские игры. Это первые ощущения такие, я даже не понимаю, что это.

– А другие виды спорта никогда не смотрел?

– Никогда не смотрел. Бокс смотрел только.

– Кто выигрывал тогда, когда ты смотрел бокс?

– Хижняк на Олимпиаде, если я не ошибаюсь, и все, наверное.

– А вообще в детстве занимался еще какими-то видами спорта, кроме футбола?

– Занимался танцами, рисованием – что менее травматично. Я жил с бабушкой, и она мне не сильно позволяла заниматься спортом. Она всегда говорила, что это опасно для здоровья.

– Как ты думаешь, когда вы соберетесь все вместе, будете ли смотреть какие-то другие виды спорта и чувствовать, что вы на этом турнире?

– Надеюсь, что да. Мне было бы очень интересно посмотреть другие виды спорта на Олимпийских играх.