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Сикан: Никогда не смотрел Олимпиаду. Бокс смотрел только

Молодежная сборная Украины

Никогда не смотрел, а сам принял участие

Сикан: Никогда не смотрел Олимпиаду. Бокс смотрел только

Скриншот: канал УАФ на YouTube

Новина українською

Нападающий олимпийской сборной Украины Даниил Сикан рассказал о своем отношении к Олимпиаде.

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– Когда был моложе, смотрел Олимпийские игры по телевизору?

– Никогда не смотрел, потому что футбольная Украина первый раз в истории вышла на Олимпийские игры. Это первые ощущения такие, я даже не понимаю, что это.

– А другие виды спорта никогда не смотрел?

– Никогда не смотрел. Бокс смотрел только.

– Кто выигрывал тогда, когда ты смотрел бокс?

– Хижняк на Олимпиаде, если я не ошибаюсь, и все, наверное.

– А вообще в детстве занимался еще какими-то видами спорта, кроме футбола?

– Занимался танцами, рисованием – что менее травматично. Я жил с бабушкой, и она мне не сильно позволяла заниматься спортом. Она всегда говорила, что это опасно для здоровья.

– Как ты думаешь, когда вы соберетесь все вместе, будете ли смотреть какие-то другие виды спорта и чувствовать, что вы на этом турнире?

– Надеюсь, что да. Мне было бы очень интересно посмотреть другие виды спорта на Олимпийских играх.

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Олимпиада-2024 Даниил Сикан
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Источник:
Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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grassion (Харьков)
13.07.2024 в 00:58
@танцами, рисованием@ И Все.... Зачем полез в "контактные виды спорта"? Не твое это... Бабушка права...
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0
1
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Комментарии 2
grassion (Харьков)
13.07.2024 в 00:58
@танцами, рисованием@ И Все.... Зачем полез в "контактные виды спорта"? Не твое это... Бабушка права...
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0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
13.07.2024 в 01:45
катсап, а ти чому займався массажем дзюби губами ?
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