Сикан: Хочу стать лучшим бомбардиром олимпийской сборной

24 июля "сине-желтые" стартуют на футбольных соревнованиях ОИ. Даниил Сикан рассказал о подготовке команды и уровне соперников.

“Я понимаю, что участие в Олимпийских играх для Украины особенно важно в это время. Подготовка в сборной очень отличается от подготовки в клубе, ведь здесь в краткие сроки мы должны максимально быстро понять тактику и познакомиться друг с другом. Мы знаем, что не все клубы отпустили игроков, которых хотел видеть тренерский штаб, мы должны подготовиться по максимуму.

Команда состоит именно из того, что мы должны поддерживать друг друга. Иначе никакого результата не будет. Что касается сравнения соперников, то европейские команды более подготовлены тактически. А вот экзотические – сильнее и выносливее, и против них приходится играть за счет физики".