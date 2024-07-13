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Сикан: Хочу стать лучшим бомбардиром олимпийской сборной

Молодежная сборная Украины
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Сикан: Хочу стать лучшим бомбардиром олимпийской сборной

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

24 июля "сине-желтые" стартуют на футбольных соревнованиях ОИ. Даниил Сикан рассказал о подготовке команды и уровне соперников.

“Я понимаю, что участие в Олимпийских играх для Украины особенно важно в это время. Подготовка в сборной очень отличается от подготовки в клубе, ведь здесь в краткие сроки мы должны максимально быстро понять тактику и познакомиться друг с другом. Мы знаем, что не все клубы отпустили игроков, которых хотел видеть тренерский штаб, мы должны подготовиться по максимуму.

Команда состоит именно из того, что мы должны поддерживать друг друга. Иначе никакого результата не будет. Что касается сравнения соперников, то европейские команды более подготовлены тактически. А вот экзотические – сильнее и выносливее, и против них приходится играть за счет физики".

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"Мы работаем в хорошем ритме, очень интенсивные занятия. Относительно первого нашего соперника по спаррингам, сборной Египта, сегодня была теория. Это очень хорошая команда, компактная, подготовленная физически. Она больше полагается на индивидуальные качества своих игроков. Задача на контрольные матчи – подготовиться к Олимпийским играм как тактически, так и физически.

Я думаю, что все игроки мечтают забить первый мяч на первых в истории Олимпийских играх для Украины. Я тоже хочу стать лучшим бомбардиром олимпийской сборной, но самое главное – победа команды”, – рассказал нападающий.

В активе Даниила 3 ​​результативных действия в 4 матчах в составе Украины U23.

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Олимпийская сборная Украины Даниил Сикан
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Источник:
Пресслужба УАФ
Опубликовал: Александр Симченко
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