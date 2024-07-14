  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Контрольный матч. Украина U-23 – Египет U-23 1:1. Упустили победу
В тренде

Контрольный матч. Украина U-23 – Египет U-23 1:1. Упустили победу

Молодежная сборная Украины

Матч который никто не увидел

Контрольный матч. Украина U-23 – Египет U-23 1:1. Упустили победу

Фото - УАФ

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 14 июля, олимпийская сборная Украины, которая готовится к летним Играм в Париже, провела контрольный матч против сборной Египта U-23. Игра состоялась на одном из полей Plaine des Sports в аквитанском городке Сен-Поль-ле-Дакс. К сожалению, трансляции противостояния не было. Напомним, что египтяне также будут играть на Олимпиаде.

Руслан Ротань в стартовом составе выпустил всех сильнейших на данный момент. Напомним, что Сыч, Батагов и Краснопир присоединятся к команде позже.

Украинцы уже в дебюте противостояния открыли счет. Мяч в свой актив записал новичок киевского "Динамо" Максим Брагару – 1:0. Больше голов в первой половине встречи не было. К сожалению, удержать преимущество подопечные Ротаня не смогли – 1:1. В итоге игра завершилась вничью.

Отметим, что вторая игра против олимпийской сборной Парагвая состоится 18 июля также в аквитанском городе, Ажетмо, на стадионе "Алан Лансамен".

Контрольный матч

Украина U-23 – Египет U-23 1:1

Голы: Брагару (11)

Украина U-23 (стартовый состав): Фесюн – Мартынюк, Крупский, Таловеров, Салюк, Рубчиский, Михайленко, Крыськив, Хлань, Брагару, Сикан (К)

Запасные: Ермаков, Кинарейкин, Очеретько, Велетень, Павлюк, Сигеев, Шулянский

По теме
yellow-arrow
Ротань: У всех команд нашей группы разные стили
yellow-arrow
Ротань: Главное - чтобы ветераны нашей молодой команды действительно были лидерами, вели за собой ребят, а те к ним прислушивались
yellow-arrow
Ротань объявил стартовый состав Украины U23 на спарринг с Египтом
Египет (U-23) Олимпийская сборная Украины
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
14.07.2024 в 21:45
а ГРИ с ЧО угробил Брагару и не только его ставил в защиту атакующего полузащитника---украинский Гвардиола 18 проигрышей хуже всех
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
14.07.2024 в 21:45
а ГРИ с ЧО угробил Брагару и не только его ставил в защиту атакующего полузащитника---украинский Гвардиола 18 проигрышей хуже всех
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
14.07.2024 в 21:14
как говорит ЛЕОН ничейный ты наш
Ответить
0
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости