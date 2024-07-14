Контрольный матч. Украина U-23 – Египет U-23 1:1. Упустили победу

Сегодня, 14 июля, олимпийская сборная Украины, которая готовится к летним Играм в Париже, провела контрольный матч против сборной Египта U-23. Игра состоялась на одном из полей Plaine des Sports в аквитанском городке Сен-Поль-ле-Дакс. К сожалению, трансляции противостояния не было. Напомним, что египтяне также будут играть на Олимпиаде.

Руслан Ротань в стартовом составе выпустил всех сильнейших на данный момент. Напомним, что Сыч, Батагов и Краснопир присоединятся к команде позже.

Украинцы уже в дебюте противостояния открыли счет. Мяч в свой актив записал новичок киевского "Динамо" Максим Брагару – 1:0. Больше голов в первой половине встречи не было. К сожалению, удержать преимущество подопечные Ротаня не смогли – 1:1. В итоге игра завершилась вничью.

Отметим, что вторая игра против олимпийской сборной Парагвая состоится 18 июля также в аквитанском городе, Ажетмо, на стадионе "Алан Лансамен".

Контрольный матч

Украина U-23 – Египет U-23 1:1

Голы: Брагару (11)

Украина U-23 (стартовый состав): Фесюн – Мартынюк, Крупский, Таловеров, Салюк, Рубчиский, Михайленко, Крыськив, Хлань, Брагару, Сикан (К)

Запасные: Ермаков, Кинарейкин, Очеретько, Велетень, Павлюк, Сигеев, Шулянский