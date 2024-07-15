Ротань: 18 игроков в заявке на Олимпиаду - этого очень мало. В физическом плане будет тяжело
Но придется принять то, что есть
УАФ
Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань оценил
"Мы понимали, что свежести не будет у ребят, потому что работаем как раз над физической формой. И эти простые ошибки именно из-за этого. Думаю, поправим и физическую форму, и тактические ошибки. Работа идет, мы станем лучше.
18 игроков в заявке на Олимпиаду? Этого очень мало. В группе будем играть через два дня на третий, а в заявке разрешено 18 игроков. С учетом вратарей, то будет 16 полевых. В физическом плане будет тяжело, и было бы лучше тот формат, который на Евро. Но придется принять то, что есть.
Не хватает игроков, и в матче с Египтом мы использовали всех", – сказал Ротань.
Напомним, что в своей группе на ОИ-2024 сборная Украины сыграет с Ираком, Марокко и Аргентиной.
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