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Ротань: 18 игроков в заявке на Олимпиаду - этого очень мало. В физическом плане будет тяжело

Молодежная сборная Украины

Но придется принять то, что есть

Ротань: 18 игроков в заявке на Олимпиаду - этого очень мало. В физическом плане будет тяжело

УАФ

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Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань оценил контрольный матч со сборной Египта U-23 (1:1), а также высказался о заявке нашей сборной на Олимпиаду, куда вошли всего 18 игроков.

"Мы понимали, что свежести не будет у ребят, потому что работаем как раз над физической формой. И эти простые ошибки именно из-за этого. Думаю, поправим и физическую форму, и тактические ошибки. Работа идет, мы станем лучше.

18 игроков в заявке на Олимпиаду? Этого очень мало. В группе будем играть через два дня на третий, а в заявке разрешено 18 игроков. С учетом вратарей, то будет 16 полевых. В физическом плане будет тяжело, и было бы лучше тот формат, который на Евро. Но придется принять то, что есть.

Не хватает игроков, и в матче с Египтом мы использовали всех", – сказал Ротань.

Напомним, что в своей группе на ОИ-2024 сборная Украины сыграет с Ираком, Марокко и Аргентиной.

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Источник:
Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
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