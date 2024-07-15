Краснопир: Когда тебя вызывают на такие турниры, как Олимпиада, ты не должен думать, ехать или не ехать

Форвард олимпийской сборной Украины Игорь Краснопир поделился ожиданиями от олимпийского футбольного турнира на Играх-2024.

– У тебя такое насыщенное футбольное лето. Тебе футбол не успел надоесть за это время?

– На самом деле нет. 6 дней я отдохнул немного. Это для меня первый такой опыт, потому что так много игр у меня еще никогда не было. Нормально к этому отношусь, понимаю, что если обстоятельства складываются – я профессионал, я должен делать свою работу. Тем более, когда тебя вызывают на такие турниры, ты не должен думать, ехать или не ехать. Это такой шанс.

– Олимпийский турнир – немного необычный в нашем понимании. На Олимпиаде есть возможность встретиться с командами других континентов. Нужна ли какая-то особая подготовка к таким командам? Что ты знаешь о таких командах из других континентов, как Иран, Марокко, Аргентина?

– Африканские команды – они физически сильнее, выносливее, европейские – более технические. То есть у каждой страны, которая находится на разном континенте, есть свои особенности.

Для меня лично это большой опыт, который я получу, находясь в расположении олимпийской сборной – увидеть, как играют команды с большим статусом, такие как Аргентина та же, в составе которой будут чемпионы мира. Надеюсь, буду иметь возможность проявить свои качества на этом турнире.

– Тебе проще, когда ты находишься на поле или когда сидишь на трибуне и наблюдаешь за тем, как ребята набегают километраж?

– Конечно, когда ты находишься внутри команды, когда ты являешься непосредственным участником этой игры – это считаю, более важным.

Но я понимаю ситуацию – так сложилось, что я только приехал, до игры с Египтом осталось 3 часа, поэтому я, скажем так, не в кондициях, состояние – не очень удовлетворительное для игры. И поэтому нужно отдохнуть, чтобы набрать силы и уже полноценно подойти к следующей игре, которая будет нас ждать.

– На Олимпиаде не только футбол. Раньше за Олимпиадой следил?

– Скажем так, отрывками.

– Какие виды спорта тебе импонируют?

– Мне очень нравится плавание, очень нравится, наверное, теннис и легкая атлетика – это такие виды спорта, за которыми больше всего следил.