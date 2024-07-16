Брагару - о голе Египту: Мяч отскочил возле 11-метровой отметки, и я ударил

Полузащитник сборной Украины U-23 Максим Брагару оценил товарищеский матч против национальной команды Египта U-23 (1:1).

"Как забили? Команда очень хорошо сыграла, была хорошая комбинация, прострел с фланга. Мяч отскочил возле 11-метровой отметки, и я ударил.

Что нам удалось, а что нет, будет разбирать тренерский штаб. Были у нас и хорошие моменты, были и плохие. Проведем анализ и будем двигаться дальше, готовиться к Олимпийским играм.

На игре было немало украинских болельщиков, и мы чувствовали их поддержку. Конечно, хотелось, чтобы их было еще больше, но спасибо - их было слышно", - добавил Брагару.