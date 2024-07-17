  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Решко - о составе олимпийской сборной: Впечатление, что Шевченко не руководит украинским футболом
В тренде

Решко - о составе олимпийской сборной: Впечатление, что Шевченко не руководит украинским футболом

Молодежная сборная Украины

Мнение экс-игрока "Динамо"

Решко - о составе олимпийской сборной: Впечатление, что Шевченко не руководит украинским футболом

fcdynamo.com

Новина українською
Легенда киевского "Динамо" Стефан Решко оценил состав олимпийской сборной Украины на Олимпиаде-2024 в Париже.

"Это большой футбольный позор. Целых 32 года футбольная Украина не могла завоевать путевку на Олимпиаду. И после того, как получила лицензию, отправляет не самый сильный состав. Абсурд! И это при том, что мы воюющая страна и на Олимпийских играх должны были бы показать свою силу.

Создается впечатление, что Шевченко не руководит украинским футболом. Большие претензии и к клубам. Зачем вы воспитываете футболистов, но не отпускаете их выступать под сине-желтым флагом?! И это в то время, когда, например, Аргентина берет на Олимпийские игры аж трех действующих чемпионов мира,  — возмутился Решко.
По теме
yellow-arrow
Брагару - о голе Египту: Мяч отскочил возле 11-метровой отметки, и я ударил
yellow-arrow
Ротань: 18 игроков в заявке на Олимпиаду - этого очень мало. В физическом плане будет тяжело
yellow-arrow
Краснопир: Когда тебя вызывают на такие турниры, как Олимпиада, ты не должен думать, ехать или не ехать
Андрей Шевченко Стефан Решко Олимпийская сборная Украины Олимпиада-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Expres
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
magnum power (БОМЖ)
17.07.2024 в 10:56
стара радянська гвардія не здається)). у їхньому розумінні це Шевченко – менеджер тих клубів, які не хочуть відпускати футболістів на Олімпіаду.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 4
magnum power (БОМЖ)
17.07.2024 в 10:56
стара радянська гвардія не здається)). у їхньому розумінні це Шевченко – менеджер тих клубів, які не хочуть відпускати футболістів на Олімпіаду.
Ответить
0
0
viyt13 (Kyiv)
17.07.2024 в 09:54
Совок у голові старої гвардії невмерущий: будь який функціонер від федерації не має права втручатися у роботу тренера збірної.Бо саме тренер несе пряму відповідальність за результат.
Ответить
1
1
янковский ян (Запорожье)
17.07.2024 в 09:48
И в чем он не прав?
Ответить
1
1
avatar
Полiccя (Житомир)
17.07.2024 в 09:54
Цікаво , а як Шевченко може повпливати на українські клуби ? А тим більше на Челсі, Бенфіку .
Ответить
1
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости