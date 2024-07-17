Решко - о составе олимпийской сборной: Впечатление, что Шевченко не руководит украинским футболом
Мнение экс-игрока "Динамо"
fcdynamo.com
Легенда киевского "Динамо" Стефан Решко оценил состав олимпийской сборной Украины на Олимпиаде-2024 в Париже. "Это большой футбольный позор. Целых 32 года футбольная Украина не могла завоевать путевку на Олимпиаду. И после того, как получила лицензию, отправляет не самый сильный состав. Абсурд! И это при том, что мы воюющая страна и на Олимпийских играх должны были бы показать свою силу. Создается впечатление, что Шевченко не руководит украинским футболом. Большие претензии и к клубам. Зачем вы воспитываете футболистов, но не отпускаете их выступать под сине-желтым флагом?! И это в то время, когда, например, Аргентина берет на Олимпийские игры аж трех действующих чемпионов мира, — возмутился Решко.
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Источник:Expres
Опубликовал: Александр Бураков
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17.07.2024 в 10:56
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