Решко - о составе олимпийской сборной: Впечатление, что Шевченко не руководит украинским футболом

Легенда киевского "Динамо" Стефан Решко оценил состав олимпийской сборной Украины на Олимпиаде-2024 в Париже.

"Это большой футбольный позор. Целых 32 года футбольная Украина не могла завоевать путевку на Олимпиаду. И после того, как получила лицензию, отправляет не самый сильный состав. Абсурд! И это при том, что мы воюющая страна и на Олимпийских играх должны были бы показать свою силу.

Создается впечатление, что Шевченко не руководит украинским футболом. Большие претензии и к клубам. Зачем вы воспитываете футболистов, но не отпускаете их выступать под сине-желтым флагом?! И это в то время, когда, например, Аргентина берет на Олимпийские игры аж трех действующих чемпионов мира, — возмутился Решко.