  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Хавбек сборной Украины U-23: Мы проанализировали ошибки, допущенные с Египтом
В тренде

Хавбек сборной Украины U-23: Мы проанализировали ошибки, допущенные с Египтом

Молодежная сборная Украины

Концентрация будет на своих действиях

Хавбек сборной Украины U-23: Мы проанализировали ошибки, допущенные с Египтом

Фото: УАФ

Новина українською
Полузащитник олимпийской сборной Украины Николай Михайленко высказался накануне товарищеского матча против национальной команды Парагвая U-23.

"Мы разобрали спарринг с Египтом, проанализировали те ошибки, на которые стоит обратить внимание, чтобы не допускать подобных в дальнейших матчах.

Относительно следующего соперника, сборной Парагвая, то могу сказать, что это неплохая латиноамериканская команда. В ее составе - бойцы, поэтому будет много борьбы. Впрочем, мы должны не поддаваться влиянию соперника, а сосредоточиться на своей игре. А вообще интересно сыграть с представителем другого континента", - сказал хавбек в интервью УАФ.

Напомним, что поединок Украина U-23 - Парагвай U-23 пройдет сегодня, 18 июля, в 19:00 по Киеву.
По теме
yellow-arrow
Украина U-23 - Парагвай U-23. Анонс и прогноз контрольного матча на 18.07.2024
yellow-arrow
Решко - о составе олимпийской сборной: Впечатление, что Шевченко не руководит украинским футболом
yellow-arrow
Брагару - о голе Египту: Мяч отскочил возле 11-метровой отметки, и я ударил
Парагвай Олимпийская сборная Украины Николай Михайленко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости