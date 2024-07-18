Хавбек сборной Украины U-23: Мы проанализировали ошибки, допущенные с Египтом

Полузащитник олимпийской сборной Украины Николай Михайленко высказался накануне товарищеского матча против национальной команды Парагвая U-23.

"Мы разобрали спарринг с Египтом, проанализировали те ошибки, на которые стоит обратить внимание, чтобы не допускать подобных в дальнейших матчах.

Относительно следующего соперника, сборной Парагвая, то могу сказать, что это неплохая латиноамериканская команда. В ее составе - бойцы, поэтому будет много борьбы. Впрочем, мы должны не поддаваться влиянию соперника, а сосредоточиться на своей игре. А вообще интересно сыграть с представителем другого континента", - сказал хавбек в интервью УАФ.

Напомним, что поединок Украина U-23 - Парагвай U-23 пройдет сегодня, 18 июля, в 19:00 по Киеву.