Хавбек сборной Украины U-23: Мы проанализировали ошибки, допущенные с Египтом
Концентрация будет на своих действиях
Фото: УАФ
Полузащитник олимпийской сборной Украины Николай Михайленко высказался накануне товарищеского матча против национальной команды Парагвая U-23. "Мы разобрали спарринг с Египтом, проанализировали те ошибки, на которые стоит обратить внимание, чтобы не допускать подобных в дальнейших матчах. Относительно следующего соперника, сборной Парагвая, то могу сказать, что это неплохая латиноамериканская команда. В ее составе - бойцы, поэтому будет много борьбы. Впрочем, мы должны не поддаваться влиянию соперника, а сосредоточиться на своей игре. А вообще интересно сыграть с представителем другого континента", - сказал хавбек в интервью УАФ. Напомним, что поединок Украина U-23 - Парагвай U-23 пройдет сегодня, 18 июля, в 19:00 по Киеву.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
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