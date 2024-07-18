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Контрольный матч. Украина U-23 – Парагвай U-23 2:2. Ужасная концовка встречи

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Фесюн отразил два пенальти

Контрольный матч. Украина U-23 – Парагвай U-23 2:2. Ужасная концовка встречи

Фото: Асоціація футболу України

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 18 июля, олимпийская сборная Украины, которая готовится к Олимпиаде, провела второй спарринг — с командой Парагвая, которая также будет выступать на соревнованиях во Франции. Матч состоялся в Аквитанском городе Ажетмо на стадионе "Алан Лансамен". К сожалению, трансляции этого противостояния не было.

В воскресенье подопечные Ротаня сыграли вничью с олимпийской сборной Египта – 1:1. В составе украинцев забил полузащитник Максим Брагару. Это была явно не самая лучшая игра "сине-желтых", ведь не хватало свежести. Футболисты нашей сборной играли под нагрузками.

Контрольный матч. Украина U-23 – Парагвай U-23 2:2. Ужасная концовка встречи - изображение 1

По сравнению с матчем против Египта Руслан Ротань не сделал ни одной замены в стартовом составе. Отметим присутствие в запасе Федора, Сыча и Краснопира, которые уже присоединились к сборной.

Украинцы и сегодня открыли счет. В конце первой половины встречи мяч в ворота сборной Парагвая отправил 21-летний хавбек "Лехии" Максим Хлань – 1:0. Все шансы отыграться еще до перерыва были у сборной Парагвая, но Кирилл Фесюн отразил одиннадцатиметровый.

Контрольный матч. Украина U-23 – Парагвай U-23 2:2. Ужасная концовка встречи - изображение 2

После перерыва Фесюн второй раз в матче отразил одиннадцатиметровый. Снова блестяще сыграл 21-летний голкипер. Увеличил преимущество Украины Олег Федор - 2:0. Однако каким-то чудом подопечные Ротаня на последних минутах умудрились упустить преимущество. Игра завершилась вничью – 2:2.

Контрольный матч. Украина U-23 – Парагвай U-23 2:2. Ужасная концовка встречи - изображение 3

Таким образом, уже 24 июля сборная Украины будет дебютировать на олимпийских играх матчем против Ирака. Противостояние пройдет в Лионе и начнется в 20:00.

Контрольный матч

Украина U-23 - Парагвай U-23 2:2

Голы: Хлань (35), Федор

Украина U-23 (стартовый состав): Фесюн – Мартынюк, Крупский, Таловеров, Салюк, Рубчинский, Михайленко, Крыськив, Хлань, Брагару, Сикан (К)

Запасные: Ермаков, Кинарейкин, Очеретько, Велетень, Павлюк, Сигеев, Шулянский, Федор, Сыч, Краснопир

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
18.07.2024 в 21:25
Ничейный ты наш РОТАНЬ--ждите сюрпризов от физрука Петровича
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
18.07.2024 в 21:25
Ничейный ты наш РОТАНЬ--ждите сюрпризов от физрука Петровича
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Просто Квашин (Харків)
18.07.2024 в 21:30
Осел у прірву лізе. Погонич - за хвоста ! - Куди ж ото ти прешся ?- Упрямого пита. Осел зі шкури пнеться, Над прірвою повис. Погонич не пускає: - Назад, бодай ти скис ! А потім спересердя Штовхнув осла того: - По-твоєму хай буде!- І відпустив його. Між добрими і злими В Одесі, подібні типи є: Хоч бий його по лобі, Він гнутиме своє.
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