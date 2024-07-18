  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Гутцайт: Много работали, чтобы состав сборной на Олимпиаду был мощный
В тренде

Гутцайт: Много работали, чтобы состав сборной на Олимпиаду был мощный

Молодежная сборная Украины

Работали с Ротанем, УАФ, клубами

Гутцайт: Много работали, чтобы состав сборной на Олимпиаду был мощный

Фото Анатолія Репіна - УАФ

Новина українською

Президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт рассказал о проблемах с комплектацией олимпийской футбольной сборной на ОИ-2024.

Читайте такжеРотань – об игре на Олимпиаде: Надо быть мужиками, которые бьются за страну и свою честь

"Первый раз за всю историю независимости Украины попала футбольная команда, которая будет представлять государство, будет играть. Они уже 24 июля выйдут, первый день играть будут на Олимпийских играх. Надеемся, что они покажут лучшую свою игру.

Мы вместе с главным тренером Русланом Ротанем и председателем УАФ Андреем Шевченко много сотрудничаем по этому вопросу, встречались и разговаривали, чтобы был состав мощный. Разговаривали с президентами клубов, чтобы они предоставили лучших футболистов, их отпустили. Поэтому надеемся, что все у нас получится", - рассказал Гутцайт.

Напомним, что на групповом этапе ОИ-2024 команда Руслана Ротаня сыграет против Ирака (24 июля), Марокко (27 июля) и Аргентины (30 июля).

По теме
yellow-arrow
Контрольный матч. Украина U-23 – Парагвай U-23 2:2. Ужасная концовка встречи
yellow-arrow
Хавбек сборной Украины U-23: Мы проанализировали ошибки, допущенные с Египтом
yellow-arrow
Украина U-23 - Парагвай U-23. Анонс и прогноз контрольного матча на 18.07.2024
Украина U-21 Вадим Гутцайт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
НОК України
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
18.07.2024 в 21:03
почему нормального тренера не нашли поставили физрука Ротаня
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
18.07.2024 в 21:03
почему нормального тренера не нашли поставили физрука Ротаня
Ответить
0
0
tekutiev (донецк,Украина)
18.07.2024 в 20:40
работяги.еле этих 18 наскребли
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости