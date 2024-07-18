Гутцайт: Много работали, чтобы состав сборной на Олимпиаду был мощный
Работали с Ротанем, УАФ, клубами
Фото Анатолія Репіна - УАФ
Президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт рассказал о проблемах с комплектацией олимпийской футбольной сборной на ОИ-2024.
"Первый раз за всю историю независимости Украины попала футбольная команда, которая будет представлять государство, будет играть. Они уже 24 июля выйдут, первый день играть будут на Олимпийских играх. Надеемся, что они покажут лучшую свою игру.
Мы вместе с главным тренером Русланом Ротанем и председателем УАФ Андреем Шевченко много сотрудничаем по этому вопросу, встречались и разговаривали, чтобы был состав мощный. Разговаривали с президентами клубов, чтобы они предоставили лучших футболистов, их отпустили. Поэтому надеемся, что все у нас получится", - рассказал Гутцайт.
Напомним, что на групповом этапе ОИ-2024 команда Руслана Ротаня сыграет против Ирака (24 июля), Марокко (27 июля) и Аргентины (30 июля).
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