Сыч: Олимпиада – это турнир, в котором не каждый может участвовать. Я вообще не думал, что буду футболистом

Алексей Сыч рассказал о своих ожиданиях от футбольного турнира на ОИ.

“Я еще не понял, какие это ощущения, потому что это что-то новое для меня. Все же Олимпиада – это турнир, в котором не каждый может участвовать. Потому это вдвое приятнее. Думаю, со временем, когда начнется старт Олимпиады, уже что-то ёкнет. Я вообще не думал, что буду футболистом. Но вообще это хороший показатель, двигаюсь в правильном направлении".