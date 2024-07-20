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Сыч: Олимпиада – это турнир, в котором не каждый может участвовать. Я вообще не думал, что буду футболистом

Молодежная сборная Украины
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Правый защитник поделился ожиданиями от соревнований

Сыч: Олимпиада – это турнир, в котором не каждый может участвовать. Я вообще не думал, что буду футболистом

Команда 1/Автор невідомий

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Алексей Сыч рассказал о своих ожиданиях от футбольного турнира на ОИ.

“Я еще не понял, какие это ощущения, потому что это что-то новое для меня. Все же Олимпиада – это турнир, в котором не каждый может участвовать. Потому это вдвое приятнее. Думаю, со временем, когда начнется старт Олимпиады, уже что-то ёкнет. Я вообще не думал, что буду футболистом. Но вообще это хороший показатель, двигаюсь в правильном направлении".

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[Будет ли следить за другими дисциплинами] "Надеюсь, что да, но увидим. Может, какую-то легкую атлетику или еще что-то я бы посмотрел”, – сообщил игрок “Руха”.

В марте Алексей отыграл 71 минуту в спарринге против Японии U-23 (0:2).

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Алексей Сыч
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Источник:
Ukrainian Assoсiation of Football
Опубликовал: Александр Симченко
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