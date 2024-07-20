Сыч: Олимпиада – это турнир, в котором не каждый может участвовать. Я вообще не думал, что буду футболистом
Правый защитник поделился ожиданиями от соревнований
Команда 1/Автор невідомий
Алексей Сыч рассказал о своих ожиданиях от футбольного турнира на ОИ.
“Я еще не понял, какие это ощущения, потому что это что-то новое для меня. Все же Олимпиада – это турнир, в котором не каждый может участвовать. Потому это вдвое приятнее. Думаю, со временем, когда начнется старт Олимпиады, уже что-то ёкнет. Я вообще не думал, что буду футболистом. Но вообще это хороший показатель, двигаюсь в правильном направлении".
[Будет ли следить за другими дисциплинами] "Надеюсь, что да, но увидим. Может, какую-то легкую атлетику или еще что-то я бы посмотрел”, – сообщил игрок “Руха”.
В марте Алексей отыграл 71 минуту в спарринге против Японии U-23 (0:2).
Популярное сейчас
- ТаТоТаке: Вратарь Карпат в ближайшее время присоединится к Вересу
- Ирина Фарион умерла в больнице
- Арсенал хотел бы подписать Забарного до старта сезона - ЗМІ
- Решко - о составе олимпийской сборной: Впечатление, что Шевченко не руководит украинским футболом
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
- Заря расписала мировую с Локомотивой на сборах в Словении