Ротань: У нескольких игроков есть повреждения. Мы готовились к ОИ и есть много нюансов

Руслан Ротань подвел итоги учебно-тренировочного сбора.

“На сегодняшний день у нескольких игроков есть небольшие повреждения, но я считаю, что они незначительны. Думаю, что все готовы. За последние два дня до нас добрались только Алексей Сыч и Арсений Батагов. Мы должны оценить их состояние, как физическое, так и эмоциональное, и принять решение. Мы уже успели с ними поговорить.

Мы не можем говорить, довольны мы или нет результатами товарищеских матчей. Мы готовились к Олимпийским играм, а не стремились во что бы то ни стало победить. Есть очень много нюансов, на которые тренерский штаб должен обращать внимание".