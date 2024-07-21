Ротань: У нескольких игроков есть повреждения. Мы готовились к ОИ и есть много нюансов
Наставник команды рассказал о подготовке к турниру
Фото - Анатолій Репін, УАФ
Руслан Ротань подвел итоги учебно-тренировочного сбора.
“На сегодняшний день у нескольких игроков есть небольшие повреждения, но я считаю, что они незначительны. Думаю, что все готовы. За последние два дня до нас добрались только Алексей Сыч и Арсений Батагов. Мы должны оценить их состояние, как физическое, так и эмоциональное, и принять решение. Мы уже успели с ними поговорить.
Мы не можем говорить, довольны мы или нет результатами товарищеских матчей. Мы готовились к Олимпийским играм, а не стремились во что бы то ни стало победить. Есть очень много нюансов, на которые тренерский штаб должен обращать внимание".
"Для этой команды это был второй сбор. А именно на сборах и отрабатывается сыгранность ребят. Уже на турнире в Марселе я понял, что это исполнители, которые и будут выступать на Олимпийских играх. Как тренер, я чувствовал, что многих игроков не отпустят клубы.
Но к нам добавились два футболиста, которые там не были. Это тоже процесс адаптации. Хорошо, что мы сыграли те два матча, чтобы игроков, находившихся в разных функциональных состояниях, сбалансировать как можно лучше. Как у нас получилось – покажет турнир”, – заявил тренер.
В среду олимпийская сборная Украины сыграет против Ирака.
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