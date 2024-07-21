Батагов: Хочется пройти как можно дальше, чтобы на Олимпиаде мы сотворили чудо

Футболист поделился впечатлениями после возвращения в коллектив.

“Уже успел со всеми пообщаться. Настроение очень хорошее, ведь я долго ждал прибытия в лагерь сборной. Готовимся к первому матчу. В отеле, где мы живем, расположились еще четыре команды. Такая себе олимпийская деревня.

Вчера состоялась первая тренировка в Лионе, и я вижу, что в плане физической подготовки мне догонять не надо. Я готовился со своей командой и тренировки были тяжелыми, поэтому я уверен, что готов".