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Батагов: Хочется пройти как можно дальше, чтобы на Олимпиаде мы сотворили чудо

Молодежная сборная Украины

Полузащитник Зари присоединился к сине-желтым

Батагов: Хочется пройти как можно дальше, чтобы на Олимпиаде мы сотворили чудо

Getty Images

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Футболист поделился впечатлениями после возвращения в коллектив.

“Уже успел со всеми пообщаться. Настроение очень хорошее, ведь я долго ждал прибытия в лагерь сборной. Готовимся к первому матчу. В отеле, где мы живем, расположились еще четыре команды. Такая себе олимпийская деревня.

Вчера состоялась первая тренировка в Лионе, и я вижу, что в плане физической подготовки мне догонять не надо. Я готовился со своей командой и тренировки были тяжелыми, поэтому я уверен, что готов".

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"Хочется пройти как можно дальше. Когда мы этой командой были на Евро-2023, не верили, что зайдем так далеко. Но мы здесь, и поэтому я хочу, чтобы и на Олимпиаде мы сотворили чудо", – сообщил футболист.

В июне Батагов провел 3 матча в команде на французском товарищеском турнире Мориса Ревелло.

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Источник:
Пресслужба УАФ
Опубликовал: Александр Симченко
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