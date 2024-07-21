Велетень: Были неудачные действия в контрольных матчах. Надеюсь, в дальнейшем такого не будет
Футболист Колоса дал комментарий после первой тренировки в Лионе
Фото: ФК Колос
Владислав рассказал о подготовке к старту соревнований.
“На первой тренировке не было большой нагрузки, мы отрабатывали стандарты, а вот завтра нагрузки возрастут. Готовимся к стартовому матчу, но своего первого соперника, сборную Ирака, мы еще не разбирали. Посмотрим. Надеюсь, будем играть первым номером.
Я думаю, что все ребята подходят к турниру в своей лучшей форме. Были неудачные действия в контрольных матчах, но мы их разобрали. Хорошо, что это случилось в спаррингах, надеюсь, дальше такого не будет”, – подчеркнул полузащитник.
Велетень провел в составе олимпийской сборной 5 матчей и оформил дубль в ворота Японии U-19 на товарищеском турнире во Франции.
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