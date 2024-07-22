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Сыч: Так случилось, что меня поначалу не хотел отпускать клуб, поэтому рад присоединиться к Олимпийской сборной

Молодежная сборная Украины

Сборная Украины продолжает готовится к Олимпиаде-2024

Сыч: Так случилось, что меня поначалу не хотел отпускать клуб, поэтому рад присоединиться к Олимпийской сборной

uaf.ua

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Игрок "Руха" и сборной Украины U-23 Алексей Сыч рассказал о подготовке к Олимпиаде-2024.

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"Так случилось, что меня поначалу не хотел отпускать клуб, поэтому рад всех видеть. Приятно быть в сборной. У нас очень хороший коллектив, потому эмоции у меня очень положительные.

Пока я не понял, что такое Олимпийские игры. Это такой турнир, что не каждому удастся принять в нем участие. Затем, когда Игры стартуют, что-то, думаю, ёкнет. В детстве не мог себе представить, что буду выступать на Олимпиаде. Наше участие в ней – это хороший показатель того, что и я, и команда двигаемся в правильном направлении", - сказал Сыч.

Напомним, что на групповом этапе ОИ-2024 команда Руслана Ротаня сыграет против Ирака (24 июля), Марокко (27 июля) и Аргентины (30 июля).

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Украина U-21 Рух (Львов) Алексей Сыч
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Источник:
Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
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