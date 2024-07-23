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Ирак U-23 - Украина U-23. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира

Молодежная сборная Украины

Ирак U-23 - Украина U-23 : Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.07.2024 ⋊ Матч сборной Украины на UA-Футбол

Ирак U-23 - Украина U-23. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира

Фото - Асоціація футболу України

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Сборная Украины по футболу будет впервые в своей истории играть на Олимпиаде. Соперником подопечных Ротаня в стартовом матче на групповом турнире станет олимпийская сборная Ирака.

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В июле сборная Украины U-23 сыграла два спарринга и оба завершила вничью (1:1 против Египта и 2:2 с Парагваем). Напомним, что в обоих матчах украинцы вели в счете, но свое преимущество теряли. Отметим, что последний раз сборная Ирака принимала участие на Олимпиаде 20 лет назад и заняла на Играх в Афинах четвертое место.

Матч между сборными Украины и Ирака состоится в среду, 24 июля 2024 года, в 20:00. Трансляцию матча смотрите на телеканале Общественное Спорт и местных телеканалах Общественного. Он доступен у многих провайдеров (sweet.tv, Мегого, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

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Трансляція матчу Україна U-23 - Ірак U-23
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Ирак Олимпийская сборная Украины Где смотреть футбол
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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