Ротань – об Ираке U23: Они просто так не будут никому отдавать очки
Наставник олимпийской сборной оценил первого соперника
Фото: пресслужба УАФ
Уже завтра Украина U23 начинает свое выступление на футбольном турнире ОИ. Руслан Ротань кратко охарактеризовал будущего оппонента.
"Мы сейчас изучаем их. Команда в физическом плане сильна. Нельзя сказать, что она не техническая. Технические составляющие очень хорошие. Быстрая атака, вертикальная игра, открытий за спину очень много, это уже можно отметить.
Добавьте сюда еще трёх игроков из национальной сборной. Поэтому я думаю, что эта команда в очень хорошем состоянии и они будут также претендовать [на плей-офф]. Они просто так не будут никому отдавать очки”, – отметил тренер.
Стартовый свисток раздастся в 20:00 в Лионе.
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