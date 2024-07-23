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Матч Олимпиады Ирак – Украина обслужит интернациональная бригада арбитров из Африки

Молодежная сборная Украины
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Главным будет Махмуд Исмаил из Судана

Матч Олимпиады Ирак – Украина обслужит интернациональная бригада арбитров из Африки

фото из свободных источников

Новина українською

Известна бригада арбитров, которая обслужит матче 1-го тура группового этапа мужского футбольного турнира Олимпиады-2024 Ирак – Украина.

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На поединке будет работать интернациональная судейская бригада во главе с суданцем Махмудом Исмаилом.

На линиях ему будут помогать Элвис Нулипье из Камеруна и Либан Ахмед из Джибути. Четвертый арбитр – Шамирах Набадда из Уганды. За систему ВАР ответят хорват Иван Бебек, австралийка Кейт Яцевич и хорват Марко Ивачи.

Напомним, что матч Ирак – Украина состоится в среду, 24 июля, и начнется в 20:00.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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