Матч Олимпиады Ирак – Украина обслужит интернациональная бригада арбитров из Африки

Известна бригада арбитров, которая обслужит матче 1-го тура группового этапа мужского футбольного турнира Олимпиады-2024 Ирак – Украина.

На поединке будет работать интернациональная судейская бригада во главе с суданцем Махмудом Исмаилом.

На линиях ему будут помогать Элвис Нулипье из Камеруна и Либан Ахмед из Джибути. Четвертый арбитр – Шамирах Набадда из Уганды. За систему ВАР ответят хорват Иван Бебек, австралийка Кейт Яцевич и хорват Марко Ивачи.

Напомним, что матч Ирак – Украина состоится в среду, 24 июля, и начнется в 20:00.