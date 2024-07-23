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За какие клубы играют футболисты из заявки сборной Украины на Олимпиаду-2024? Квиз от UA-Футбол

Молодежная сборная Украины

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За какие клубы играют футболисты из заявки сборной Украины на Олимпиаду-2024? Квиз от UA-Футбол

Фото: УАФ

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

24 июля олимпийская сборная Украины по футболу начнет свой путь на Играх-2024 в Париже. В первом туре подопечные Руслана Ротаня сыграют против команды Ирака.

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Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знакомы с заявкой нашей команды на эту Олимпиаду. Поочередно будут идти все 22 футболиста, которые поехали на соревнования в столицу Франции, а вам надо выбрать за какой клуб тот или иной игрок сейчас выступает.

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