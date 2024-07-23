За какие клубы играют футболисты из заявки сборной Украины на Олимпиаду-2024? Квиз от UA-Футбол
Пишите результаты в комментариях
Фото: УАФ
24 июля олимпийская сборная Украины по футболу начнет свой путь на Играх-2024 в Париже. В первом туре подопечные Руслана Ротаня сыграют против команды Ирака.
- Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у
Telegram UA-Football
Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знакомы с заявкой нашей команды на эту Олимпиаду. Поочередно будут идти все 22 футболиста, которые поехали на соревнования в столицу Франции, а вам надо выбрать за какой клуб тот или иной игрок сейчас выступает.
По теме
Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо - Партизан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине
- Новичок Первой Лиги уволил главного тренера
- Матч Олимпиады Ирак – Украина обслужит интернациональная бригада арбитров из Африки
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн