Ирак U-23 – Украина U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира

Сегодня сборная Украины по футболу сыграет свой дебютный матч на Олимпиаде. Соперником подопечных Руслана Ротаня станет сборная Ирака. Игра пройдет в Лионе на стадионе "Парк Олимпик Лионне".

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Украинцы в июле перед Олимпиадой провели два спарринга и обе завершили вничью (с Египтом 1:1 и Парагваем 2:2). Сборная Ирака в последний раз на Олимпиаде участвовала 20 лет назад и заняла четвертое место.

Матч между сборными Украины и Ирака состоится в среду, 24 июля 2024, в 20:00. Трансляцию матча смотрите на телеканале Суспільне Спорт и местных телеканалах Суспільного.

Олимпиада. Групповой турнир

Ирак U-23. Украина U-23.

24.07.2024. 20:00

Трансляция - Суспільне Спорт