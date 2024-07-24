Ирак U-23 – Украина U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира
Ирак U-23 - Украина U-23: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.07.2024 ⋊ Матч олимпийской сборной Украины на UA-Футбол
Фото Віталія Клюєва
Сегодня сборная Украины по футболу сыграет свой дебютный матч на Олимпиаде. Соперником подопечных Руслана Ротаня станет сборная Ирака. Игра пройдет в Лионе на стадионе "Парк Олимпик Лионне".
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Украинцы в июле перед Олимпиадой провели два спарринга и обе завершили вничью (с Египтом 1:1 и Парагваем 2:2). Сборная Ирака в последний раз на Олимпиаде участвовала 20 лет назад и заняла четвертое место.
Матч между сборными Украины и Ирака состоится в среду, 24 июля 2024, в 20:00. Трансляцию матча смотрите на телеканале Суспільне Спорт и местных телеканалах Суспільного.
Олимпиада. Групповой турнир
Ирак U-23. Украина U-23.
24.07.2024. 20:00
Трансляция - Суспільне Спорт
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