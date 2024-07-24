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Ирак U-23 – Украина U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира

Молодежная сборная Украины
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Ирак U-23 - Украина U-23: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.07.2024 ⋊ Матч олимпийской сборной Украины на UA-Футбол

Ирак U-23 – Украина U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира

Фото Віталія Клюєва

Новина українською

Сегодня сборная Украины по футболу сыграет свой дебютный матч на Олимпиаде. Соперником подопечных Руслана Ротаня станет сборная Ирака. Игра пройдет в Лионе на стадионе "Парк Олимпик Лионне".

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Украинцы в июле перед Олимпиадой провели два спарринга и обе завершили вничью (с Египтом 1:1 и Парагваем 2:2). Сборная Ирака в последний раз на Олимпиаде участвовала 20 лет назад и заняла четвертое место.

Матч между сборными Украины и Ирака состоится в среду, 24 июля 2024, в 20:00. Трансляцию матча смотрите на телеканале Суспільне Спорт и местных телеканалах Суспільного.

Олимпиада. Групповой турнир

Ирак U-23. Украина U-23.

24.07.2024. 20:00

Трансляция - Суспільне Спорт

Трансляция матча
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Трансляція матчу Україна U-23 - Ірак U-23
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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