Известно, в какой форме сборная Украины сыграет первый матч на Олимпиаде
Гостевой комплект
uaf.ua
Пресс-служба Украинской Ассоциации Футбола опубликовала фото комплекта формы сборной Украины U-23 на первый матч на Олимпийских играх-2024 против национальной команды Ирака U-23.
Украинские игроки появятся на поле в синем комплекте формы. Соперники "сине-желтых" - в сером.
Поединок между Украиной U-23 и Ираком U-23 начнется сегодня, 24 июля, в 22:00 по киевскому времени.
В рамках подготовки к турниру подопечные Ротаня провели две контрольные игры, в которых расписали две ничьи с Египтом U-23 (1:1) и Парагваем U-23 (2:2).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Абсолютное унижение в Польше". Динамо - Партизан. Обзор послематчевой сербской прессы
- Гендиректор Партизана: Что Украина сделала по поводу агрессии НАТО против нашей страны?
- ЛЧ. Польша и дальше убегает от Украины в ТК, экс-игрок Мариуполя забил за FCSB, хет-трик Джеко
- Ирак U-23 - Украина U-23. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн