Известно, в какой форме сборная Украины сыграет первый матч на Олимпиаде

Пресс-служба Украинской Ассоциации Футбола опубликовала фото комплекта формы сборной Украины U-23 на первый матч на Олимпийских играх-2024 против национальной команды Ирака U-23.

Украинские игроки появятся на поле в синем комплекте формы. Соперники "сине-желтых" - в сером.

Поединок между Украиной U-23 и Ираком U-23 начнется сегодня, 24 июля, в 22:00 по киевскому времени.

В рамках подготовки к турниру подопечные Ротаня провели две контрольные игры, в которых расписали две ничьи с Египтом U-23 (1:1) и Парагваем U-23 (2:2).



