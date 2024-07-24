  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет первый матч на Олимпиаде
В тренде

Известно, в какой форме сборная Украины сыграет первый матч на Олимпиаде

Молодежная сборная Украины

Гостевой комплект

Известно, в какой форме сборная Украины сыграет первый матч на Олимпиаде

uaf.ua

Новина українською

Пресс-служба Украинской Ассоциации Футбола опубликовала фото комплекта формы сборной Украины U-23 на первый матч на Олимпийских играх-2024 против национальной команды Ирака U-23.

Украинские игроки появятся на поле в синем комплекте формы. Соперники "сине-желтых" - в сером.

Поединок между Украиной U-23 и Ираком U-23 начнется сегодня, 24 июля, в 22:00 по киевскому времени.

В рамках подготовки к турниру подопечные Ротаня провели две контрольные игры, в которых расписали две ничьи с Египтом U-23 (1:1) и Парагваем U-23 (2:2).

Известно, в какой форме сборная Украины сыграет первый матч на Олимпиаде - изображение 1

По теме
yellow-arrow
За какие клубы играют футболисты из заявки сборной Украины на Олимпиаду-2024? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Первый тест для Руслана Ротаня. Расписание трансляций Олимпиады-2024 на среду, 24 июля
yellow-arrow
Ирак U-23 – Украина U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира
Ирак Олимпийская сборная Украины Олимпиада-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости