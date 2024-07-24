Ротань: Негативно, что не все клубы пошли нам навстречу
Сегодня сборная Украины стартует на Олимпиаде
Фото: пресслужба УАФ
Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань поделился ожиданиями от выступлений команды на Олимпиаде-2024.
"У нас с подготовкой были трудности, потому что не было полного состава, но мы справились. Надеюсь, что всем все понятно. Нужно концентрироваться на Олимпиаде.
Есть имидж страны. Негативно, что не все клубы пошли нам навстречу. Но сейчас мы должны думать о матче. Мы делали все от себя зависящее.
Мы впервые попали на ОИ и у нас нет опыта игры на этом турнире. Легко не будет и мы это понимаем. Я думаю, что сборная Аргентины является фаворитом нашей группы. Сборную Марокко также можем выделить. Сборная Ирака имеет в составе 5 игроков из национальной сборной и это показатель", - сказал Ротань.
Напомним, что сегодня сборная Украины стартует на турнире матчем с Ираком. UA-Футбол проведет т
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