Олег Федорчук: Жалобы Ротаня на состав? Если уж дал согласие работать, то сосредоточься на работе
Сегодня сборная Украины стартует на Олимпиаде
Скриншот: канал УАФ на YouTube
24 июля олимпийская сборная Украины проведет стартовый поединок на Играх-2024 в Франции – с футболистами Ирака.
Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук поделился своими ожиданиями от сегодняшнего противостояния.
"Откровенно говоря, мне не нравится, что в каждом интервью рулевой нашей сборной Руслан Ротань сетовал на проблемы с составом. На мой взгляд, если уж дал согласие работать, то сосредоточься исключительно на тренировочном процессе. Тем более, что условия для подготовки были созданы прекрасные, в конце концов, и футболисты, находящиеся под опекой Ротаня – боеспособные.
На что хочется, прежде всего, обратить внимание Ротаня: не повторить ошибки главного тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва на недавнем Евро-2024. В Мюнхене в стартовом матче его подопечные явно переоценили свои силы и в итоге, были разбиты румынами. Наверстать упущенное не удалось. Надеюсь, что сегодня обойдется без сюрпризов и украинцы свои три очка в противостоянии с аутсайдером возьмут. Думаю, что наши возьмем верх с преимуществом в два мяча", - сказал Федорчук.
Напомним, что сегодня сборная Украины стартует на турнире матчем с Ираком. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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