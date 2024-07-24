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Олег Федорчук: Жалобы Ротаня на состав? Если уж дал согласие работать, то сосредоточься на работе

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Сегодня сборная Украины стартует на Олимпиаде

Олег Федорчук: Жалобы Ротаня на состав? Если уж дал согласие работать, то сосредоточься на работе

Скриншот: канал УАФ на YouTube

Новина українською

24 июля олимпийская сборная Украины проведет стартовый поединок на Играх-2024 в Франции – с футболистами Ирака.

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук поделился своими ожиданиями от сегодняшнего противостояния.

"Откровенно говоря, мне не нравится, что в каждом интервью рулевой нашей сборной Руслан Ротань сетовал на проблемы с составом. На мой взгляд, если уж дал согласие работать, то сосредоточься исключительно на тренировочном процессе. Тем более, что условия для подготовки были созданы прекрасные, в конце концов, и футболисты, находящиеся под опекой Ротаня – боеспособные.

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На что хочется, прежде всего, обратить внимание Ротаня: не повторить ошибки главного тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва на недавнем Евро-2024. В Мюнхене в стартовом матче его подопечные явно переоценили свои силы и в итоге, были разбиты румынами. Наверстать упущенное не удалось. Надеюсь, что сегодня обойдется без сюрпризов и украинцы свои три очка в противостоянии с аутсайдером возьмут. Думаю, что наши возьмем верх с преимуществом в два мяча", - сказал Федорчук.

Напомним, что сегодня сборная Украины стартует на турнире матчем с Ираком. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
24.07.2024 в 19:27
КОЖЕН МНИТЬ СЕБЕ СТРАТЕГОМ, НА БІЙ ДИВЛЯЧИСЬ ЗІ СТОРОНИ....
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
24.07.2024 в 19:27
КОЖЕН МНИТЬ СЕБЕ СТРАТЕГОМ, НА БІЙ ДИВЛЯЧИСЬ ЗІ СТОРОНИ....
Ответить
0
0

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