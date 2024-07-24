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Известен стартовый состав сборной Украины на матч с Ираком

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Стартовые составы команд

Известен стартовый состав сборной Украины на матч с Ираком

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 24 июля, сборная Украины проведет свой первый матч на олимпийском футбольном турнире во Франции. Соперником нашей команды будет Ирак.

Матч начнется в 20:00, и уже известны стартовые составы команд:

Украина: Фесюн - Крупский, Таловеров, Батагов, Мартынюк - Крыськив, Рубчинский, Михайленко - Хлань, Сикан, Брагару

Запасные: Ермаков, Сыч, Очеретько, Краснопир, Салюк, Велетень, Федор

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Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Комментарии
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
24.07.2024 в 19:25
Ого, у нас два Крупських...
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Комментарии 1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
24.07.2024 в 19:25
Ого, у нас два Крупських...
Ответить
1
0

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