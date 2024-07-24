Известен стартовый состав сборной Украины на матч с Ираком
Стартовые составы команд
uaf.ua
Сегодня, 24 июля, сборная Украины проведет свой первый матч на олимпийском футбольном турнире во Франции. Соперником нашей команды будет Ирак.
Матч начнется в 20:00, и уже известны стартовые составы команд:
Украина: Фесюн - Крупский, Таловеров, Батагов, Мартынюк - Крыськив, Рубчинский, Михайленко - Хлань, Сикан, Брагару
Запасные: Ермаков, Сыч, Очеретько, Краснопир, Салюк, Велетень, Федор
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
24.07.2024 в 19:25
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