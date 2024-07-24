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ОИ-2024. Ирак U-23 – Украина U-23 2:1. Что это было?

Молодежная сборная Украины

Неудачный дебют

ОИ-2024. Ирак U-23 – Украина U-23 2:1. Что это было?

Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 24 июля, в Лионе на стадионе "Стад Олимпик Лионне" состоялся матч первого тура группового этапа футбольного турнира в рамках Олимпийских игр-2024, в котором сыграли сборные Ирака и Украины. Наша футбольная сборная впервые в своей истории имеет возможность играть на Олимпиаде.

Сборная Ирака в последний раз на Олимпиаде играла 20 лет назад и на соревнованиях в Греции они заняли четвертое место. Это хорошее достижение для команды, которая звезд с неба не хватает. В этом составе сборной Ирака нет звезд всемирной величины, и в Европе на высоком уровне никто не играет.

У нашей сборной более мощный кадровый потенциал, но, к сожалению, состав украинцев тоже нельзя назвать оптимальным. Руслан Ротань просил клубы отпустить на Олимпиаду лидеров, но клубы решили проигнорировать эту просьбу. Тренерский штаб нашей сборной не удивил стартовым составом. На поле появились все сильнейшие и даже Батагов, присоединившийся всего за несколько дней до старта Олимпиады.

В начале встречи соперники присматривались друг к другу, но давление украинцев с каждой минутой росло. После шикарной передачи Крыськива мог открывать счет Михайленко, но его удар в дальний верхний угол парировал Хассан. Футболисты сборной Ирака прогнозируемо основной акцент делали на игре в защите и не использовали высокий прессинг.

У подопечных Руслана Ротаня были проблемы в заключительной трети поля. Не хватало скорости и нестандартных действий. Сумбура было много, а вот конструктива не хватало. На 36-й минуте после сольного рейда Максима Брагару с нескольких метров в пустые ворота не попал Максим Хлань. Вот это уже по-настоящему было опасно и как тут не забил Хлань объяснить сложно. На перерыв команды ушли без голов. Это был не идеальный первый тайм для подопечных Ротаня, но на гол украинцы все же наиграли. К сожалению, реализовать свое игровое преимущество не смогли.

Сразу после перерыва украинцы продолжали доминировать, но забить никак не могли. После розыгрыша штрафного не смог попасть в створ ворот Даниил Сикан. На 53-й минуте подопечные Ротаня все же добились своего. После подачи со штрафного удар Батагова парировал голкипер, но первым на добивании оказался Валентин Рубчинский – 0:1. Исторический дебютный гол Украины на Олимпиаде.

ОИ-2024. Ирак U-23 – Украина U-23 2:1. Что это было? - изображение 1

Через три минуты произошло нечто странное. Арбитр решил поставить очень сомнительный пенальти в ворота нашей сборной. Таловеров едва коснулся игрока сборной Ирака, но этого для арбитра было достаточно. Одиннадцатиметровый реализовал Хуссейн – 1:1. Вот так наш соперник ничего не создал, но счет сравняли.

Этот пропущенный гол оказал существенное влияние на состояние футболистов сборной Украины, которые никак не могли прийти в себя. А вот соперники почувствовали уверенность в своих силах. Руслан Ротань не спешил делать замены... На 75-й минуте сборная Ирака даже вышла вперед. Джассим обыграл Рубчинского и из-за пределов штрафной пробил в угол ворот – 2:1. Ужас...

Отыграться подопечные Ротаня уже не смогли. Ужасный дебют для сборной Украины.

Олимпиада. Групповой турнир. Группа В

Ирак U-23 - Украина U-23 2:1

Голы: Хуссейн (57), Джассим (75) - Рубчинский (53)

Ирак U-23: Хассан - Али (Джассим, 58), Макнази, Оджаими, Тахсин, Саадун - Мухтар, Амин (Карар, 78), Баеш, Мохаммед (Мохаммед М, 58) - Хуссейн (к)

Украина U-23: Фесюн — Мартынюк, Батагов, Таловеров (Салюк, 73), Крупский — Рубчинский, Михайленко (Федор, 73), Крыськив (Очеретько, 78) — Брагару (Сыч, 73), Сикан (к) (Краснопир, 79), Хлань

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Ирак Олимпийская сборная Украины Олимпиада-2024
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Комментарии
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Comment06 (Украина)
24.07.2024 в 22:47
Синдром Румунії! Якщо програвати стоячому- падучому-лежачому Іраку, то на що сподіватися з такою безвільною безхребетною грою проти здолавшого аргентинців Марокко і розлюченої Аргентини? І не треба робити цапом відбувалою нещасного недолоугого Таловєрова- після картинного падіння нападника і сумнівного пенальті у команди було 45(!) хвилин- і що?. Невже Ротань теж фізрук?
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Комментарии 38
Comment06 (Украина)
24.07.2024 в 22:47
Синдром Румунії! Якщо програвати стоячому- падучому-лежачому Іраку, то на що сподіватися з такою безвільною безхребетною грою проти здолавшого аргентинців Марокко і розлюченої Аргентини? І не треба робити цапом відбувалою нещасного недолоугого Таловєрова- після картинного падіння нападника і сумнівного пенальті у команди було 45(!) хвилин- і що?. Невже Ротань теж фізрук?
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.07.2024 в 22:45
таловеров - ТП!
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0
0
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Вarcelinius
24.07.2024 в 22:43
Да ладно панове, не будем сильно расстраиваться, там наверху, в кабинетах, давно уже болт на наш футбол положили, честь страны для них пустой звук, главное бабло, гешефт кумовья, откаты, блат... как, кого устроить, как детишек пристроить... А недалёкий и ручной Шева, как венец всего этого пиз@еца.
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alex.belogubko (одесса)
24.07.2024 в 22:35
убирайте РОТАНЯ и его подхалимов --заболели тупостью и это только начало---стыдно противно --срочная замена штаба ФИЗРУКА может поможет
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Fritz (Кузнецовск)
24.07.2024 в 22:29
Махі- йолупи!!!!!
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Вarcelinius
24.07.2024 в 22:26
Этот сраный Ирак... пастухи в сандалях... и им проиграть...
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
24.07.2024 в 22:24
В поражении виноват тот, кто привёз стопроцентный пенальти. Это просто нужно быть дебилом, чтоб так откровенно руками, а не корпус в корпус, играть в своей штрафной площадке. Наверное, у этого пацана кумир - борец вольного стиля, некий дани карвахаль. В мировом футболе вот так в наглую, только он откровенно играет чаще руками, чем ногами, когда мечтает отобрать мяч у соперника. Если кому повезет, найдите в ютубе нарезку двух матчей реала и Баварии, примерно пятилетней давности. Там за два матча, борец вольного стиля - карвахаль, аж 6 раз висел, держал руками, обхватывал за шею Роберта Левандовски. И это было ни разу не пенальти... Все что нужно было Украине при счёте 1-0, это дисциплинированно сыграть без риска и пытаться ловить на контратаке соперника, который вынужден был раскрываться. Короче, ПОЗОРИЩЕ! И тренерам в первую очередь. Мля... Как можно готовиться к большому турниру и вот так привозить себе???
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Не дармоед (Запорожье)
24.07.2024 в 22:22
Нах@я выходить на поле и играть спиной в нападении?
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Вarcelinius
24.07.2024 в 22:29
Це наше національне, задом до суперника грать.
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cucumber (Киев)
24.07.2024 в 22:22
Пора пакувати валізи після програшу найслабкішої команді в групі. Повторення ЧЄ-24, багато понтів, багато прогнозів на гру зі слабаками, а підсумок не на нашу користь. вася огурцов
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Spokoyno (Київ)
24.07.2024 в 22:22
Що поробиш... Коли олімпійський футбольний турнір скотився до ... А нашим нуворішам він взагалі зайві клопоти... То і результат.
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3
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MaximSK (Киев)
24.07.2024 в 22:21
Мы играли лучше до забитого гола, но потом Таловеров на ровном месте привез пенальти и после этого иракцы резко прибавили, четко стали играть в обороне и забили гол, Фесун кстати сыграл слабо во втором голе, обязан был брать тот удар. И было такое ощущение что хоть 100 минут добавили бы, наши бы не забили, беззубо играли в конце матча
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5
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Вarcelinius
24.07.2024 в 22:22
Психология.
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download1 (huyersk)
24.07.2024 в 22:28
про 100хвиилин - сто процентів! Беззуба гра в нападі! Не знали, як атакувати, як забивати... Ось із-за цього вдвічі гірко.. Ірак відійшов назад і стояв дивився на наші потуги недолугі... жах
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pilips111 (Чернигов)
24.07.2024 в 22:20
Додомку, хлопцi, копати окопи
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Morphyk7 (Черновцы)
24.07.2024 в 22:20
Ротань: "ми матч програли самі, але критикувати нема кого"))
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walkacom (Киев)
24.07.2024 в 22:19
Есть хорошие тренера есть плохие и есть тренер Ротань - никакой. Вообще не понимаю годами его держат у сборных за шо?
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Вarcelinius
24.07.2024 в 22:21
Приблатнённый.
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alex.belogubko (одесса)
24.07.2024 в 22:19
сколько уже можно писать РОТАНЬ ФИЗРУК --уберите эту пустышку --а началось как оно угробило ЧМ Петракова это ещё не последний сюрприз---ШЕВА -РЕБРОВ что вы творите как можно этого Ротаня допускать на ОИ главным физруком ---ЛЕОН прав что РОТАНЬ ПУСТОЕ МЕСТО -дальше хорошего НЕ БУДЕТ
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2
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pilips111 (Чернигов)
24.07.2024 в 22:19
Какой смысл Таловерову было толкать иранца??? Теперь, если повезёт, выиграют у Марокко, сыграют вничью с Аргентиной, а потом с высоко поднятой головой поедут домой. Одним словом - БАРАНЫ
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alex 66 (Кременчук)
24.07.2024 в 22:18
Та вашу ж матір...це ж було вже.
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Morphyk7 (Черновцы)
24.07.2024 в 22:17
А як коментатор, студія після матчу захищають таловєрова, тіпа як він 80кг так відлетів, тіпа не було фолу. Вони не розуміють, що байдуже як відлетів і поштовх - це фол?
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0
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Просто Квашин (Харків)
24.07.2024 в 22:17
Вчора було свято для українців -- сьогодні для СЖіУ (союза ждунів і ужилянтів)... Хай радіють уб.людки... Карма - жінка злопам'яна...
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Вarcelinius
24.07.2024 в 22:33
Та ты тут ещё блъ...
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Вarcelinius
24.07.2024 в 22:15
Проиграть ИРАКУ??? Да ну их тогда в СРАКУ.
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Алекс1955 (Донецк)
24.07.2024 в 22:14
Знову, замість того щоб проаналізувати причини поразки, чути :"Засудили!!!"
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5
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download1 (huyersk)
24.07.2024 в 22:15
коментатори теж там по кумівству поставлені щоб сраку цьомати , тьфу
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3
0
download1 (huyersk)
24.07.2024 в 22:10
Копія гри національної збірної на євро. Жодного натяку на тренерський задум. Бий- беги. Браво федерація , браво фізрук цеху з ребровими, ротанями , браво кумівство українського футболу. Скількки ще???P.S. І футболісти тут не при чому! Їх так само шкода, як заручників таких справ у футбольному господарстві країни!
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4
0
Morphyk7 (Черновцы)
24.07.2024 в 22:10
Какое же убожество.... Проиграть Ираку? Серьёзно? ￼￼￼
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4
0
Djarik
24.07.2024 в 22:11
Це наш рівень.
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3
0
Morphyk7 (Черновцы)
24.07.2024 в 22:13
Це п.....ць повний.
 
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Djarik
24.07.2024 в 22:09
Чергова ганьба українському футболу.
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5
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
24.07.2024 в 22:09
Багато порожньої безтолкової біганини від наших олімпійців.
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Лекарь (село Дарниця)
24.07.2024 в 22:09
Грали добре, поки один гравець, з незрозумілих причин захотів дати супернику шанс. Суперник шанс використав на 200%... Мені досі незрозуміло, навіщо було так відверто штовхати іракця на очах у арбитра.
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5
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
24.07.2024 в 22:08
Колгосп "Перемога", село Скрицьке...ля
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2
0
pilips111 (Чернигов)
24.07.2024 в 22:08
Повтор ЧЕ. ПРОСТО УЁ.БКИ
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4
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Моуринью (Днепропетровск)
24.07.2024 в 22:06
Таловеров идиот
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11
0
download1 (huyersk)
24.07.2024 в 22:14
Просто слів немає .. так підісрати у таких знакових матчах.. Зато понти вище за усе ( maxi на футболці замість призвища ) Ти MINI , очі б тебе більше не бачили у складі будь-якої нац збірної!
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