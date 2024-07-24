ОИ-2024. Ирак U-23 – Украина U-23 2:1. Что это было?

В среду, 24 июля, в Лионе на стадионе "Стад Олимпик Лионне" состоялся матч первого тура группового этапа футбольного турнира в рамках Олимпийских игр-2024, в котором сыграли сборные Ирака и Украины. Наша футбольная сборная впервые в своей истории имеет возможность играть на Олимпиаде.

Сборная Ирака в последний раз на Олимпиаде играла 20 лет назад и на соревнованиях в Греции они заняли четвертое место. Это хорошее достижение для команды, которая звезд с неба не хватает. В этом составе сборной Ирака нет звезд всемирной величины, и в Европе на высоком уровне никто не играет.

У нашей сборной более мощный кадровый потенциал, но, к сожалению, состав украинцев тоже нельзя назвать оптимальным. Руслан Ротань просил клубы отпустить на Олимпиаду лидеров, но клубы решили проигнорировать эту просьбу. Тренерский штаб нашей сборной не удивил стартовым составом. На поле появились все сильнейшие и даже Батагов, присоединившийся всего за несколько дней до старта Олимпиады.

В начале встречи соперники присматривались друг к другу, но давление украинцев с каждой минутой росло. После шикарной передачи Крыськива мог открывать счет Михайленко, но его удар в дальний верхний угол парировал Хассан. Футболисты сборной Ирака прогнозируемо основной акцент делали на игре в защите и не использовали высокий прессинг.

У подопечных Руслана Ротаня были проблемы в заключительной трети поля. Не хватало скорости и нестандартных действий. Сумбура было много, а вот конструктива не хватало. На 36-й минуте после сольного рейда Максима Брагару с нескольких метров в пустые ворота не попал Максим Хлань. Вот это уже по-настоящему было опасно и как тут не забил Хлань объяснить сложно. На перерыв команды ушли без голов. Это был не идеальный первый тайм для подопечных Ротаня, но на гол украинцы все же наиграли. К сожалению, реализовать свое игровое преимущество не смогли.

Сразу после перерыва украинцы продолжали доминировать, но забить никак не могли. После розыгрыша штрафного не смог попасть в створ ворот Даниил Сикан. На 53-й минуте подопечные Ротаня все же добились своего. После подачи со штрафного удар Батагова парировал голкипер, но первым на добивании оказался Валентин Рубчинский – 0:1. Исторический дебютный гол Украины на Олимпиаде.

Через три минуты произошло нечто странное. Арбитр решил поставить очень сомнительный пенальти в ворота нашей сборной. Таловеров едва коснулся игрока сборной Ирака, но этого для арбитра было достаточно. Одиннадцатиметровый реализовал Хуссейн – 1:1. Вот так наш соперник ничего не создал, но счет сравняли.

Этот пропущенный гол оказал существенное влияние на состояние футболистов сборной Украины, которые никак не могли прийти в себя. А вот соперники почувствовали уверенность в своих силах. Руслан Ротань не спешил делать замены... На 75-й минуте сборная Ирака даже вышла вперед. Джассим обыграл Рубчинского и из-за пределов штрафной пробил в угол ворот – 2:1. Ужас...

Отыграться подопечные Ротаня уже не смогли. Ужасный дебют для сборной Украины.

Олимпиада. Групповой турнир. Группа В

Ирак U-23 - Украина U-23 2:1

Голы: Хуссейн (57), Джассим (75) - Рубчинский (53)

Ирак U-23: Хассан - Али (Джассим, 58), Макнази, Оджаими, Тахсин, Саадун - Мухтар, Амин (Карар, 78), Баеш, Мохаммед (Мохаммед М, 58) - Хуссейн (к)

Украина U-23: Фесюн — Мартынюк, Батагов, Таловеров (Салюк, 73), Крупский — Рубчинский, Михайленко (Федор, 73), Крыськив (Очеретько, 78) — Брагару (Сыч, 73), Сикан (к) (Краснопир, 79), Хлань