ОИ-2024. Украина и Ирак обменялись голами в начале второго тайма

Сборная Украины проводит свой первый матч на Олимпиаде-2024. В соперниках нашей команды – Ирак.

В первом тайме наша сборная владела инициативой, но забить не получалось.

А после перерыва наша команда все-таки открыла счет. После навеса со штрафного Батагов пробил головой, но вратарь потянул удар. А на добивании первым подсуетился Рубчинский.

Впрочем, вели в счете мы недолго. Таловеров сфолил в своей штрафной площадке, подтолкнув оппонента в спину во время прыжка. Судья дал пенальти, а Хуссейн переиграл Фесюна с 11-метровой отметки.

1:1 к 56-й минуте матча.

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