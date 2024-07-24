ОИ-2024. Украина и Ирак обменялись голами в начале второго тайма
Забили и сразу же пропустили
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины проводит свой первый матч на Олимпиаде-2024. В соперниках нашей команды – Ирак.
В первом тайме наша сборная владела инициативой, но забить не получалось.
А после перерыва наша команда все-таки открыла счет. После навеса со штрафного Батагов пробил головой, но вратарь потянул удар. А на добивании первым подсуетился Рубчинский.
Впрочем, вели в счете мы недолго. Таловеров сфолил в своей штрафной площадке, подтолкнув оппонента в спину во время прыжка. Судья дал пенальти, а Хуссейн переиграл Фесюна с 11-метровой отметки.
1:1 к 56-й минуте матча.
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