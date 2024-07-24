Олимпиада-2024. Ирак вышел вперед в матче с Украиной

Сборная Украины проводит свой первый матч на Олимпиаде-2024. В соперниках нашей команды – Ирак.

В первом тайме наша сборная владела инициативой, но забить не получалось.

После перерыва сборная Украины вышла вперед (забил Рубчинский), но ненадолго – уже через пару минут иракцы с пенальти сравняли счет.

А на 74-й минуте Ирак и вовсе вышел вперед - Али Джазим сместился с левого фланга ближе к центру и нанес прицельный удар под стойку - Фесюн не видел момента удара и дотянуться до мяча не смог.

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Проигрываем 1:2 и играть еще минут 15.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.