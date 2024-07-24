Олимпиада-2024. Украина и Аргентина на дне. Турнирная таблица нашей группы
Какая ситуация?
Getty Images/Global Images Ukraine
Во Франции стартовал футбольный турнир Олимпиады-2024.
В группе B, в которой берет участие и сборная Украины, состоялись матчи 1-го тура.
В первом, скандальном поединке, Марокко обыграло Аргентину 2:1.
А вечером
Таким образом, Марокко и Ирак возглавили турнирную таблицу, а Аргентина и Украина ее замыкают.
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Во втором туре Украина сыграет с Марокко, а Аргентина – с Ираком. Матчи пройдут 27 июля.
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alex.belogubko (одесса)
24.07.2024 в 22:25
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