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Олимпиада-2024. Украина и Аргентина на дне. Турнирная таблица нашей группы

Молодежная сборная Украины
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Олимпиада-2024. Украина и Аргентина на дне. Турнирная таблица нашей группы

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во Франции стартовал футбольный турнир Олимпиады-2024.

В группе B, в которой берет участие и сборная Украины, состоялись матчи 1-го тура.

В первом, скандальном поединке, Марокко обыграло Аргентину 2:1.

А вечером сборная Украины неожиданно уступила Ираку 1:2.

Таким образом, Марокко и Ирак возглавили турнирную таблицу, а Аргентина и Украина ее замыкают.

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Во втором туре Украина сыграет с Марокко, а Аргентина – с Ираком. Матчи пройдут 27 июля.

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
24.07.2024 в 22:25
пока РОТАНЬ у руля не чего хорошего не ждите --ШЕВА-РЕБРОВ спасибо за РОТАНЯ --вам же писали уберите это недразумение
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
24.07.2024 в 22:25
пока РОТАНЬ у руля не чего хорошего не ждите --ШЕВА-РЕБРОВ спасибо за РОТАНЯ --вам же писали уберите это недразумение
Ответить
0
0

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