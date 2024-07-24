Таловеров: Пенальти? Может, я немного и подтолкнул соперника, но он 100% нырял
Украина проиграла Ираку 1:2
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник олимпийской сборной Украины Максим Таловеров прокомментировал эпизод с пенальти в матче с Ираком на Олимпиаде-2024.
Напомним, что
"Пенальти? На самом деле я еще не смотрел видео. Считаю, что, может, и немного подтолкнул его, но он 100% нырял. Конечно, я пересмотрю, может, это моя ошибка, если это пенальти. Но считаю, что это точно не желтая карточка. Конечно, я очень расстроен, потому что не имею права делать такие ошибки, если там на самом деле пенальти. Расстроен и прошу прощения у команды. Если это пенальти, то мне очень обидно", - сказал Таловеров.
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