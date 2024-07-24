Рубчинский: Это приятно, забить в таком матче, но радости сильной нет

Хавбек олимпийской сборной Украины Валентин Рубчинский прокомментировал итог первого матча на турнире. Наша команда проиграла Ираку 1:2 , а полузащитник забил наш единственный гол в этом поединке.

- Это приятно, забить в таком матче. Но радости сильной нет, потому что мы проиграли. В игре, в которой должны были побеждать, потому что контролировали весь первый тайм, забили гол. Затем пропустили немного неприятный гол, и команда [Ирака] почувствовала уверенность и начала нас поджимать. Так получилось, что мы проиграли этот матч.

- "Прибил" ли команду второй пропущенный гол?

- Больше "прибил" первый, потому что мы пропустили сразу [после того], как забили, - даже не почувствовали этот вкус победы. И так получилось, что команда [соперников] почувствовала больше уверенности, и нам уже было труднее.