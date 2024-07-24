Ротань - об игре с Ираком: Это полностью был наш матч, где мы должны были побеждать

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал поражение команды в первом матче на ОИ-2024 против Ирака (2:1).

– Здесь мало что комментировать. Это полностью был наш матч, где мы должны были побеждать. Все было в наших руках. Мы забили первый, нужный нам мяч. Я считаю, что детские ошибки привели к такому результату. Меня больше смутило то, что мы после пропущенного гола стали другими. Это самое большое разочарование сегодня. На установке мы делали акцент на том, что после ошибок мы должны становиться злее и достигать своего результата. Тем более время на исправление было. Но это опыт. На таких турнирах нужно иметь холодные головы, чего сегодня нашей команде не хватило. А что касается качества игры, как мы хотели победить, мне понравилась команда.

– Не могу не спросить о судействе. Есть много сейчас обсуждений. Как вы прокомментируете работу арбитра?

– Как ее можно комментировать?

– Ну, в моменте с пенальти.

– Вы же понимаете, я болельщик нашей команды. Я могу сказать, что его там близко не было, но это судьи. У них еще ВАР есть. Здесь, наверное, больше наших игроков касается. Зачем давать повод? Повод был совсем не нужен. Тем более, игра была полностью нашей.

– Поздравили Валентина Рубчинского с голом? Это все-таки историческое событие.

– Да, это историческое событие, но ребята измучены, они понимают, что мы отдали победный матч. Но они понимают, что если на следующие две игры мы выйдем с таким настроением, то придет и везение.

– Не могу не спросить о вашей известной белой рубашке, которая принесла нам успех на Евро-2023, когда сборная завоевала путевку на Олимпиаду.

– Это не она. Обращать внимание на такие моменты – это не наше. Нам нужно думать, как улучшать игру. Что касается сегодняшнего матча, то я хотел бы ребят поздравить с хорошей игрой. Но не всегда лучший побеждает. Это тот день, когда мы должны сделать анализ ошибок, и они (ошибки) должны пойти в плюс.

– Как вам вообще атмосфера на Олимпиаде?

– Она чем-то напоминает чемпионат мира. Не знаю, как вам это объяснить, но все мероприятия, все предматчевые моменты больше похожи на чемпионат мира. Это не Евро.

– Похоже, что Марокко – это более сильный соперник.

– Да, конечно. Мы понимаем силу этого соперника. Я ребятам сказал, что жалеть нас, жалеть их никто не будет. Мы сегодня были сильнее, но не всегда побеждает сильнейший. Дальше будет сложнее. Возможно, там, где сложнее нам всегда улыбается удача. Потому мы будем работать. Главное, чтобы мы сделали правильные выводы.