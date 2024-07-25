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Михайличенко: Хочется, чтобы наша команда достойно выступила и завоевала золото Олимпиады

Молодежная сборная Украины
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Алексей Александрович мечтает о максимальном достижении на турнире

Михайличенко: Хочется, чтобы наша команда достойно выступила и завоевала золото Олимпиады

Фото: УАФ

Новина українською

Олимпийский чемпион 1988 года заявил, что хотел бы расширить список украинцев, которые выиграли футбольный турнир.

“Я горжусь нашими ребятами. Мне очень хочется, чтобы наша команда достойно выступила и завоевала золото Олимпиады. Это знаковый турнир для Украины в тяжелое время. Пусть рядом со мной, Чередником, Лютым, Яровенко и Тищенко будут еще олимпийские чемпионы, я буду только рад".

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"Мы могли выступить на Олимпиаде еще раньше. В 2006 году молодежная сборная Украины под моим руководством стала вице-чемпионом Европы. Но тогда как раз начали разводить зимнюю и летнюю Олимпиаду, и наша команда, к сожалению, из-за этого не поехала на Игры, потому что их перенесли”, – отметил Михайличенко.

Алексей Александрович возглавлял сборную Украины U21 с 2005 по 2008 год.

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Алексей Михайличенко Олимпийская сборная Украины
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Источник:
Zbirna
Опубликовал: Александр Симченко
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