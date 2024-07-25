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Болезненное поражение на старте Олимпиады. Ирак U-23 – Украина U-23 2:1. Видео матча и обзор голов

Молодежная сборная Украины

Неудачное начало турнира от подопечных Ротаня

Болезненное поражение на старте Олимпиады. Ирак U-23 – Украина U-23 2:1. Видео матча и обзор голов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Украины минимально уступила Ираку в дебютном матче на Олимпийских играх-2024 во французском Лионе.

Счёт в игре открыл полузащитник "сине-жёлтых" Валентин Рубчинский. Затем украинцы пропустили от своего соперника два гола.

Следующий поединок олимпийская сборная Украины проведёт 27 июля против национальной команды Марокко.

Олимпиада. Групповой этап. Группа В

Ирак U-23 - Украина U-23 2:1

Голы: Хуссейн 57 (пен.), Джассим 75 - Рубчинский 53

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Ирак Олимпийская сборная Украины Олимпиада-2024
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
25.07.2024 в 11:13
давно надо было гнать РОТАНЯ вот и результат -будет ещё хуже
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
25.07.2024 в 11:13
давно надо было гнать РОТАНЯ вот и результат -будет ещё хуже
Ответить
0
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