Болезненное поражение на старте Олимпиады. Ирак U-23 – Украина U-23 2:1. Видео матча и обзор голов
Неудачное начало турнира от подопечных Ротаня
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины минимально уступила Ираку в дебютном матче на Олимпийских играх-2024 во французском Лионе.
Счёт в игре открыл полузащитник "сине-жёлтых" Валентин Рубчинский. Затем украинцы пропустили от своего соперника два гола.
Следующий поединок олимпийская сборная Украины проведёт 27 июля против национальной команды Марокко.
Олимпиада. Групповой этап. Группа В
Ирак U-23 - Украина U-23 2:1
Голы: Хуссейн 57 (пен.), Джассим 75 - Рубчинский 53
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Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Бураков
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alex.belogubko (одесса)
25.07.2024 в 11:13
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