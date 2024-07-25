Крупский - после 1:2 против Ирака U-23: Нет даже никаких оправданий

Защитник сборной Украины U-23 Илья Крупский высказался после поражения от Ирака U-23 (1:2) в первом туре группового этапа Олимпийских игр-2024.

"Хорошо играли, но допустили пару ошибок, которые стали ключевыми. Действительно, нет даже никаких оправданий, потому что не по игре такой результат, но у нас еще две игры впереди. Забываем эту игру, потому что это уже все прошло. Как я и говорю - у нас впереди две игры, два финала.

Конечно, не падаем духом. Не хотим много говорить, потому что нет смысла. Надо просто выходить и давать результат. Неважно какой игрой, но давать результат", - сказал Крупский в интервью УАФ.