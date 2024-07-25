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Крупский - после 1:2 против Ирака U-23: Нет даже никаких оправданий

Молодежная сборная Украины

Команда нацелена на следующие матчи

Крупский - после 1:2 против Ирака U-23: Нет даже никаких оправданий

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник сборной Украины U-23 Илья Крупский высказался после поражения от Ирака U-23 (1:2) в первом туре группового этапа Олимпийских игр-2024.

"Хорошо играли, но допустили пару ошибок, которые стали ключевыми. Действительно, нет даже никаких оправданий, потому что не по игре такой результат, но у нас еще две игры впереди. Забываем эту игру, потому что это уже все прошло. Как я и говорю - у нас впереди две игры, два финала.

Конечно, не падаем духом. Не хотим много говорить, потому что нет смысла. Надо просто выходить и давать результат. Неважно какой игрой, но давать результат", - сказал Крупский в интервью УАФ.

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Ирак Олимпийская сборная Украины Олимпиада-2024 Илья Крупский
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
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