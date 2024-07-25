Шаран: Марокко на голову сильнее Ирака. Думаю, с марокканцами Украина будет играть от обороны

Бывший главный тренер "Александрии" и других украинских клубов Владимир Шаран поделился ожиданиями от матча нашей олимпийской сборной с Марокко после поражения 1:2 от Ирака.

– Кто из игроков Украины Вам понравился больше всего в матче с Ираком?

– Выделил бы динамовцев Максима Брагару и Валентина Рубринского. Вот эти двое отличную игру продемонстрировали.

– По объективным и не очень причинам Руслан Ротань не смог повезти на Олимпиаду всех игроков, которых он хотел бы видеть в своей команде. По итогам первой игры, как думаете, кого не хватило Украине больше всего ?

– До начала Олимпиады у меня был разговор с помощником Ротаня (Сергеем Кравченко). И я сказал сразу, что очень будет не хватать двух игроков: Анатолия Трубина и Артема Бондаренко.

– Дальше по курсу – Марокко. К гадалке не ходи, очень непростая команда, "противная", я бы даже сказал, по крайней мере, учитывая, что я увидел в игре против Аргентины. Ваши ожидания от игры номер два для Украины на Олимпиаде.

– Сейчас очень многое зависит от Ротаня, чтобы он нашел правильные слова, настроил команду, ведь теперь нам очень нужно побеждать Марокко. Да и Аргентину, желательно ( смеется).

Тоже смотрел игру между марокканцами и аргентинцами, и мне африканская сборная понравилась. В первом тайме они аргентинцев обыгрывали. Да, после перерыва подсели и перешли на игру от обороны, но в целом команда очень хорошая. видно, что физически там все игроки на солидном уровне, техника тоже находится. Марокко на голову сильнее Ирака, поэтому победить их будет очень сложно.

Почему-то я так думаю, что с Марокко Украина уже не будет играть первым номером, а будет действовать от обороны.