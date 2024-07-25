Шаран: Марокко на голову сильнее Ирака. Думаю, с марокканцами Украина будет играть от обороны
Во втором туре Олимпиады Украина сыграет с Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "Александрии" и других украинских клубов Владимир Шаран поделился ожиданиями от матча нашей олимпийской сборной с Марокко после поражения 1:2 от Ирака.
– Кто из игроков Украины Вам понравился больше всего в матче с Ираком?
– Выделил бы динамовцев Максима Брагару и Валентина Рубринского. Вот эти двое отличную игру продемонстрировали.
– По объективным и не очень причинам Руслан Ротань не смог повезти на Олимпиаду всех игроков, которых он хотел бы видеть в своей команде. По итогам первой игры, как думаете, кого не хватило Украине больше всего ?
– До начала Олимпиады у меня был разговор с помощником Ротаня (Сергеем Кравченко). И я сказал сразу, что очень будет не хватать двух игроков: Анатолия Трубина и Артема Бондаренко.
– Дальше по курсу – Марокко. К гадалке не ходи, очень непростая команда, "противная", я бы даже сказал, по крайней мере, учитывая, что я увидел в игре против Аргентины. Ваши ожидания от игры номер два для Украины на Олимпиаде.
– Сейчас очень многое зависит от Ротаня, чтобы он нашел правильные слова, настроил команду, ведь теперь нам очень нужно побеждать Марокко. Да и Аргентину, желательно ( смеется).
Тоже смотрел игру между марокканцами и аргентинцами, и мне африканская сборная понравилась. В первом тайме они аргентинцев обыгрывали. Да, после перерыва подсели и перешли на игру от обороны, но в целом команда очень хорошая. видно, что физически там все игроки на солидном уровне, техника тоже находится. Марокко на голову сильнее Ирака, поэтому победить их будет очень сложно.
Почему-то я так думаю, что с Марокко Украина уже не будет играть первым номером, а будет действовать от обороны.
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