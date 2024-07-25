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Гецко: Это и вина Ротаня, что команда оказались не готова функционально, что не сработали замены

Молодежная сборная Украины

Сборная Украины на Олимпиаде неожиданно проиграла Ираку

Гецко: Это и вина Ротаня, что команда оказались не готова функционально, что не сработали замены

Скриншот: канал УАФ на YouTube

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Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко поделился впечатлениями о матче Олимпийского футбольного турнира Украина – Ирак (1:2).

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- После впечатляющей разгромной победы киевского "Динамо" несколько дней назад во втором раунде Лиги чемпионов над сербским "Партизаном" украинские поклонники футбола пребывали в отличном настроении, но вчерашнее поражение наших "олимпийцев" вернуло все на круги своя.

- А ведь в Лионе, складывалось впечатление, все было под контролем подопечных Руслана Ротаня: они владели игровым преимуществом, в начале второго тайма вышли вперед.

- Возможно, вот эта легкость и негативно сказалась на их действиях, когда, пропустив, сборная Ирака добавила и довольно быстро сравняла счет. Согласен, пенальти в наши ворота был довольно спорным, но это должно было только добавить спортивной злости украинцам, тем более, что класс соперника был значительно ниже. Однако все получилось наоборот: несобранность привела ко второму пропущенному мячу и обидному поражению. Просто шок.

- В своих многочисленных интервью перед Играми главный тренер Руслан Ротань постоянно сетовал на проблемы с составом, что в его распоряжении не те игроки.

- Я считаю, что рулевой не должен выносить на широкую общественность какие-то внутренние проблемы. Этим он только унижал подопечных. Если уж взялся за дело, то сосредоточься исключительно на тренировочном процессе. Это же и твоя вина, что ребята вчера оказались не готовы функционально, что не сработали замены.

- После вчерашней неудачи "олимпийцев" вспоминается недавний проигрыш национальной сборной Украины на старте Евро-2024 от румын, когда потом наверстать упущенное не удалось.

- Сейчас несколько иная ситуация, прежде всего, в Лионе было поражение с минимальным счетом. Поэтому еще не все потеряно, только теперь уже нет права на ошибку. Надо обязательно побеждать Марокко и Аргентину. Тяжело? Да, но победы не бывают легкими на таком уровне. Ребята должны помнить, что это олимпийский турнир, который может быть только раз в жизни. Вот почему и настрой и отношение к своим обязанностям на футбольном поле должны быть соответствующими.

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Украина U-21 Руслан Ротань Иван Гецко
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Вarcelinius
25.07.2024 в 19:58
Ты што, Ваня, о Сратане или ничего или хорошо.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
25.07.2024 в 19:58
Ты што, Ваня, о Сратане или ничего или хорошо.
Ответить
0
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