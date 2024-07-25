Хлань: Трудно принять этот пенальти, после которого у нас не пошла игра

Полузащитник олимпийской сборной Украины Максим Хлань подвел итог матч 1-го тура турнира с Ираком (1:2).

"Бывают игры, где нужно везение. Тяжелые матчи нужно преодолевать с помощью терпения и ожидания своих моментов. Также иногда судья вмешивается в игру, когда это не нужно, пенальти бессмыслен… Надо понять, что это очень психологически повлияло. Я считаю, что это было неквалифицированное решение, в первую очередь, было трудно принять этот пенальти, у нас не пошла игра. Мы все делали, что могли, пытались атаковать, где-то нам не везло. Нужно сосредоточиться на следующей игре, отбросить все отрицательные мысли, идти дальше.

Мы видели, что случилось в матче Аргентина - Марокко. Судейские решения на Олимпиаде очень непонятны. Тем более, что в нашем случае, когда реально не было фола, был минимальный контакт. Это контактный вид спорта, такое прикосновение допустимо. Поэтому это было неверное решение не в нашу пользу.

12 добавленных минут? Да, мы видели такое на чемпионате мира. Может быть, и сейчас экспериментируют. Нам это было на руку, но мы не пользовались добавленными минутами. Но все же нужно понять, что было немало неправильных решений от арбитра, поэтому мы не могли на это повлиять", — сказал Хлань.