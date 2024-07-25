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Рубчинский: Игроки Ирака постоянно лежали на поле, мяч по 5 минут в игру вводили

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Украина на Олимпиаде проиграла Ираку 1:2

Рубчинский: Игроки Ирака постоянно лежали на поле, мяч по 5 минут в игру вводили

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек олимпийской сборной Украины Валентин Рубчинский прокомментировал итог первого матча на турнире. Наша команда проиграла Ираку 1:2, а полузащитник забил наш единственный гол в этом поединке.

"Приятно забить первый гол Украины на Олимпиаде, но обидно, что не удалось счет сохранить победный. Соперник играл так... Не понравилось, что постоянно лежали на поле, мяч по 5 минут в игру вводили.

Тренер сказал, что впереди еще две игры. Будем стараться, но ожидаем тяжелых матчей, потому что еще более сильные команды. Будем до конца бороться", — сказал Рубчинский.

Напомним, что во 2-м туре 27 июля команда Ротаня сыграет против Марокко, а 30 июля – против Аргентины.

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Украина U-21 Валентин Рубчинский
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Источник:
Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
25.07.2024 в 23:03
Самая слабая команда вашей группе УКРАИНА вместе с РОТАНЕМ--этого физрука давно надо было гнать --после того как ОНО угробило ЧМ ПЕТРАКОВА
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2
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
25.07.2024 в 23:03
Самая слабая команда вашей группе УКРАИНА вместе с РОТАНЕМ--этого физрука давно надо было гнать --после того как ОНО угробило ЧМ ПЕТРАКОВА
Ответить
2
0

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