Рубчинский: Игроки Ирака постоянно лежали на поле, мяч по 5 минут в игру вводили
Украина на Олимпиаде проиграла Ираку 1:2
Getty Images/Global Images Ukraine
Хавбек олимпийской сборной Украины Валентин Рубчинский прокомментировал итог первого матча на турнире. Наша
"Приятно забить первый гол Украины на Олимпиаде, но обидно, что не удалось счет сохранить победный. Соперник играл так... Не понравилось, что постоянно лежали на поле, мяч по 5 минут в игру вводили.
Тренер сказал, что впереди еще две игры. Будем стараться, но ожидаем тяжелых матчей, потому что еще более сильные команды. Будем до конца бороться", — сказал Рубчинский.
Напомним, что во 2-м туре 27 июля команда Ротаня сыграет против Марокко, а 30 июля – против Аргентины.
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