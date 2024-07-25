Рубчинский: Игроки Ирака постоянно лежали на поле, мяч по 5 минут в игру вводили

Хавбек олимпийской сборной Украины Валентин Рубчинский прокомментировал итог первого матча на турнире. Наша команда проиграла Ираку 1:2, а полузащитник забил наш единственный гол в этом поединке.

"Приятно забить первый гол Украины на Олимпиаде, но обидно, что не удалось счет сохранить победный. Соперник играл так... Не понравилось, что постоянно лежали на поле, мяч по 5 минут в игру вводили.

Тренер сказал, что впереди еще две игры. Будем стараться, но ожидаем тяжелых матчей, потому что еще более сильные команды. Будем до конца бороться", — сказал Рубчинский.