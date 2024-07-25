"Очень стыдно за этот результат", - Брагару прокомментировал матч с Ираком
Проиграли Ираку на Олимпиаде 1:2
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник олимпийской сборной Украины Максим Брагару подвел итог матч 1-го тура турнира с Ираком (1:2).
– Это та игра, когда думается об одном эпизоде – о досадном пенальти?
– Мысли очень отрицательные. Очень стыдно за этот результат перед нашими болельщиками, перед нашими воинами. Хочется сказать: Спасибо за эту возможность, что мы здесь.
Обидно, что мы проиграли такую игру. На мой взгляд, мы должны были выигрывать эту игру. Вроде, забили первый гол, все хорошо – и потом такой пенальти.
– Пересматривали эпизод? Был пенальти?
– Нет, мы не пересматривали. Проанализируем уже, когда будет командная теория.
– В первом тайме защитник Ирака выбивал мяч и попал себе в руки. За такое дают пенальти?
– Думаю, да. Я не знаю, почему рефери даже не смотрел ВАР. Все ему говорили. Не понимаю этого.
– Все-таки в 1-м тайме вы создали много моментов, играли лучше. Вспоминается эпизод, когда ты отдал на Хланя. Я уже видел мяч в воротах, а ты?
– Хотелось, но так получилось. Это футбол. Мы пытались создавать моменты, хотели забивать и выиграть эту игру, но так получилось.
– Когда забил Рубчинский – это наработанная комбинация?
– Понятно, что мы работали над этим. Очень хорошая подача была от Крыськива, и так случилось, что Батагов пробил, вратарь отбил, и мы забили. Уже думали, что 1:0 все хорошо, под нашим контролем игра, но так случилось.
– Похоже, что с Марокко будет труднее. Как думаешь, все возможно?
– Конечно, все возможно. Проанализируем эту игру, сделаем поправки и будем отдавать все силы, чтобы выиграть игру с Марокко, и там уже будем дальше двигаться.
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