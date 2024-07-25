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"Очень стыдно за этот результат", - Брагару прокомментировал матч с Ираком

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Проиграли Ираку на Олимпиаде 1:2

"Очень стыдно за этот результат", - Брагару прокомментировал матч с Ираком

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник олимпийской сборной Украины Максим Брагару подвел итог матч 1-го тура турнира с Ираком (1:2).

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– Это та игра, когда думается об одном эпизоде ​​– о досадном пенальти?

– Мысли очень отрицательные. Очень стыдно за этот результат перед нашими болельщиками, перед нашими воинами. Хочется сказать: Спасибо за эту возможность, что мы здесь.

Обидно, что мы проиграли такую ​​игру. На мой взгляд, мы должны были выигрывать эту игру. Вроде, забили первый гол, все хорошо – и потом такой пенальти.

– Пересматривали эпизод? Был пенальти?

– Нет, мы не пересматривали. Проанализируем уже, когда будет командная теория.

– В первом тайме защитник Ирака выбивал мяч и попал себе в руки. За такое дают пенальти?

– Думаю, да. Я не знаю, почему рефери даже не смотрел ВАР. Все ему говорили. Не понимаю этого.

– Все-таки в 1-м тайме вы создали много моментов, играли лучше. Вспоминается эпизод, когда ты отдал на Хланя. Я уже видел мяч в воротах, а ты?

– Хотелось, но так получилось. Это футбол. Мы пытались создавать моменты, хотели забивать и выиграть эту игру, но так получилось.

– Когда забил Рубчинский – это наработанная комбинация?

– Понятно, что мы работали над этим. Очень хорошая подача была от Крыськива, и так случилось, что Батагов пробил, вратарь отбил, и мы забили. Уже думали, что 1:0 все хорошо, под нашим контролем игра, но так случилось.

– Похоже, что с Марокко будет труднее. Как думаешь, все возможно?

– Конечно, все возможно. Проанализируем эту игру, сделаем поправки и будем отдавать все силы, чтобы выиграть игру с Марокко, и там уже будем дальше двигаться.

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Украина U-21 Максим Брагару
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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
25.07.2024 в 23:08
пока не уберёте РОТАНЯ побед не БУДЕТ это 100%--сколько он уже вреда принёс УКРАИНЕ --его надо было гнать когда оно угробило ЧМ ПЕТРАКОВА
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
25.07.2024 в 23:08
пока не уберёте РОТАНЯ побед не БУДЕТ это 100%--сколько он уже вреда принёс УКРАИНЕ --его надо было гнать когда оно угробило ЧМ ПЕТРАКОВА
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