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Фесюн – об 11-метровом ударе для Ирака U23: Такие пенальти можно на каждом угловом ставить

Молодежная сборная Украины

Вратарь подверг сомнению решение арбитра

Фесюн – об 11-метровом ударе для Ирака U23: Такие пенальти можно на каждом угловом ставить

Фото: ФК Колос

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Кипер "желто-синих" заявил, что рефери назначил спорный удар с отметки.

“Судья погорячился. Если бы была борьба за мяч, то вопросов нет, но он пролетал над головой. Такие пенальти можно на каждом угловом ставить – просто свистишь и говоришь, что там кто-то кого-то цеплял".

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"Игра нам в первом тайме давалась, но после первого гола мы потеряли концентрацию. При пробитии пенальти я не выдержал паузу, поэтому он реализовал. Можно было отбить", – признался вратарь.

Кирилл в матче не совершил ни одного сейва. Фесюн отыграл в составе Украины U23 6 встреч. В двух предыдущих своих поединках в сборной он пропустил 4 мяча.

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Олимпийская сборная Украины Кирилл Фесюн
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Источник:
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Опубликовал: Александр Симченко
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