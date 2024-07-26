Фесюн – об 11-метровом ударе для Ирака U23: Такие пенальти можно на каждом угловом ставить
Вратарь подверг сомнению решение арбитра
Фото: ФК Колос
Кипер "желто-синих" заявил, что рефери назначил спорный удар с отметки.
“Судья погорячился. Если бы была борьба за мяч, то вопросов нет, но он пролетал над головой. Такие пенальти можно на каждом угловом ставить – просто свистишь и говоришь, что там кто-то кого-то цеплял".
"Игра нам в первом тайме давалась, но после первого гола мы потеряли концентрацию. При пробитии пенальти я не выдержал паузу, поэтому он реализовал. Можно было отбить", – признался вратарь.
Кирилл в матче не совершил ни одного сейва. Фесюн отыграл в составе Украины U23 6 встреч. В двух предыдущих своих поединках в сборной он пропустил 4 мяча.
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