Украина U-23 – Марокко U-23. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира

Марокко в стартовом матче на турнире обыграло Аргентину – 2:1. Это достаточно мощная сборная, против которой нашей команде будет непросто. Этот матч будет ключевым для подопечных Ротаня, ведь украинцев устроит только победа.

Матч между сборными Украины и Ирака состоится в субботу, 27 июля 2024 года, в 18:00. Трансляцию матча смотрите на телеканале Общественное Спорт и местных телеканалах Общественного. Он доступен у многих провайдеров (sweet.tv, Мегого, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).