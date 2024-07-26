Украина U-23 – Марокко U-23. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира
Украина U-23 - Марокко U-23 : Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.07.2024 ⋊ Матч сборной Украины на UA-Футбол
Фото Віталія Клюєва
Украинцы ужасно стартовали на Олимпиаде. Все рассчитывали на победу над сборной Ирака, но подопечные Ротаня уступили 1:2. Это был нелогичный матч, но все же стоило минимизировать свои ошибки.
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Марокко в стартовом матче на турнире обыграло Аргентину – 2:1. Это достаточно мощная сборная, против которой нашей команде будет непросто. Этот матч будет ключевым для подопечных Ротаня, ведь украинцев устроит только победа.
Матч между сборными Украины и Ирака состоится в субботу, 27 июля 2024 года, в 18:00. Трансляцию матча смотрите на телеканале Общественное Спорт и местных телеканалах Общественного. Он доступен у многих провайдеров (sweet.tv, Мегого, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
- Трансляція матчу Україна U-23 - Марокко U-23Смотреть трансляцию
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