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Девушка Сикана: Удивляюсь комментариям. Какая может быть критика олимпийской сборной?

Молодежная сборная Украины

Публичное негодование

Девушка Сикана: Удивляюсь комментариям. Какая может быть критика олимпийской сборной?

Instagram

Новина українською

Татьяна Дятел, девушка нападающего донецкого "Шахтера" Даниила Сикана, заступилась за сборную Украины U-23 после поражения от Ирака (1:2) в первом матче на группового этапе Олимпиады-2024.

"Я удивляюсь комментариям... Все прекрасно знают, какие условия были на эти Олимпийские игры. Половину игроков не отпустили. Состав команды обновлен. Молодые игроки. За остальное вообще буду молчать... Какая может быть критика команды? Тренера?

Украинский футбол впервые на Олимпиаде! Поддержите ребят! Спасибо за игру! Дальше - больше!", - написала она в Instagram.

Следующий матч олимпийская сборная Украины проведет 27 июля против Марокко.

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Ирак Олимпийская сборная Украины Даниил Сикан
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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karpatyukr (Львів)
26.07.2024 в 15:42
Ну якщо ти не розумієшся у футболі тоді дійсно яка може бути критика.
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Комментарии 4
karpatyukr (Львів)
26.07.2024 в 15:42
Ну якщо ти не розумієшся у футболі тоді дійсно яка може бути критика.
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Просто Квашин (Харків)
26.07.2024 в 16:13
а вона щось хіба ж не так сказала ?
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Gican85 (Киев)
26.07.2024 в 15:41
ТП будет тут указывать, что кому делать и кого можно, а кого нельзя критиковать
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Просто Квашин (Харків)
26.07.2024 в 15:53
ти б катсап зразу б своїй в око дав... Заткни свою пельку, м.у.рло. П.и.з...дуй на свої рашистські ресурси, якщо тобі в Україні щось не подобається.Ти - той в.а.тно-м.о.сковитський у.й.о.пок, який пишається своїм домашнім насиллям у сім'ї та кількістю фінгалів, які поставив малим дітям та жінці.А на власному дворі ти тихіший води та ніжчий трави, бо знаєш, що як спробуєш своє х.а.й.л.о відкрити, то одразу же зубів і позбавишся.Ватне катсапське б.и.д.ло - це найогидніша та найпідліша істота в світі. Не віриш - глянь в дзеркало.
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