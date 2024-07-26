Девушка Сикана: Удивляюсь комментариям. Какая может быть критика олимпийской сборной?

Татьяна Дятел, девушка нападающего донецкого "Шахтера" Даниила Сикана, заступилась за сборную Украины U-23 после поражения от Ирака (1:2) в первом матче на группового этапе Олимпиады-2024.

"Я удивляюсь комментариям... Все прекрасно знают, какие условия были на эти Олимпийские игры. Половину игроков не отпустили. Состав команды обновлен. Молодые игроки. За остальное вообще буду молчать... Какая может быть критика команды? Тренера?

Украинский футбол впервые на Олимпиаде! Поддержите ребят! Спасибо за игру! Дальше - больше!", - написала она в Instagram.