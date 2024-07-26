Ротань: Повода сильно переживать о поражении от Ирака нет, у нас есть завтрашняя игра
Шансы у нашей команды еще есть
Фото: пресслужба УАФ
Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал подготовку к матчу против Марокко во втором туре ОИ-2024 после стартового поражения Ираку.
"Что касается минувшего матча - должны его забыть. Тем более, что повода сильно переживать нет, у нас есть завтрашняя игра, должны о ней думать. А то, что произошло - это спорт. Считаю, что по игре мы выиграли матч, если брать в целом по всем показателям. В футболе такое случается.
Самое главное - есть шанс исправиться, и я считаю, если мы будем продолжать в том же духе стремиться [к победе] - мы обязательно будем побеждать, и все будет хорошо", - рассказал Ротань.
Напомним, что матч Украина - Марокко на Олимпиаде-2024 состоится в субботу, 27 июля.
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