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Ротань: Повода сильно переживать о поражении от Ирака нет, у нас есть завтрашняя игра

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Шансы у нашей команды еще есть

Ротань: Повода сильно переживать о поражении от Ирака нет, у нас есть завтрашняя игра

Фото: пресслужба УАФ

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Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал подготовку к матчу против Марокко во втором туре ОИ-2024 после стартового поражения Ираку.

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"Что касается минувшего матча - должны его забыть. Тем более, что повода сильно переживать нет, у нас есть завтрашняя игра, должны о ней думать. А то, что произошло - это спорт. Считаю, что по игре мы выиграли матч, если брать в целом по всем показателям. В футболе такое случается.

Самое главное - есть шанс исправиться, и я считаю, если мы будем продолжать в том же духе стремиться [к победе] - мы обязательно будем побеждать, и все будет хорошо", - рассказал Ротань.

Напомним, что матч Украина - Марокко на Олимпиаде-2024 состоится в субботу, 27 июля.

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Источник:
Суспільне
Опубликовал: Михаил Черныш
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