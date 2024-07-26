Во главе с представителем Гондураса. Матч ОИ-2024 Украина - Марокко обслужит интернациональная бригада арбитров

В субботу, 27 июля, сборная Украины проведет свой второй матч на Олимпиаде-2024. Соперником нашей команды будет сборная Марокко.

На этом поединке будет работать интернациональная судейская бригада во главе с представителем Гондураса Саидом Мартинесом.

На линиях ему будут помогать соотечественники Вальтар Лопес и Кристиан Рамирес. Четвертый арбитр - Фрида Кларлунд (Дания). За систему ВАР будут отвечать мексиканец Гильермо Пачеко и француз Жером Бризар.

Напомним, что матч Украина – Марокко начнется в 18:00 по Киеву.

В первом туре Украина проиграла 1:2 Ираку, а Марокко с таким же счетом обыграло Аргентину.