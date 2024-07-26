Фесюн: В матче с Ираком судья немного погорячился. Мы только забили, а он в ответ просто взял и поставил...

Голкипер олимпийской сборной Украины Кирилл Фесюн прокомментировал поражение 1:2 в матче против Ирака U-23 в первом туре группового раунда Олимпиады-2024.

"Мне кажется, судья немного погорячился. Мы только забили гол, а он в ответ просто взял и поставил... Если бы была борьба, то хорошо, был толчок, но мяч пролетал высоко над его головой, он не дотягивается. Такие пенальти можно на каждом угловом ставить.

Но нужно разбирать игру. В первом тайме нам игра удавалась, но после пропущенного где-то потеряли концентрацию. Но мы из гонки не выключаемся, впереди два сложных матча", – сказал Фесюн.