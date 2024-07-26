Фесюн: В матче с Ираком судья немного погорячился. Мы только забили, а он в ответ просто взял и поставил...
И снова нарекания к судейству
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Голкипер олимпийской сборной Украины Кирилл Фесюн прокомментировал поражение 1:2 в матче против Ирака U-23 в первом туре группового раунда Олимпиады-2024.
"Мне кажется, судья немного погорячился. Мы только забили гол, а он в ответ просто взял и поставил... Если бы была борьба, то хорошо, был толчок, но мяч пролетал высоко над его головой, он не дотягивается. Такие пенальти можно на каждом угловом ставить.
Но нужно разбирать игру. В первом тайме нам игра удавалась, но после пропущенного где-то потеряли концентрацию. Но мы из гонки не выключаемся, впереди два сложных матча", – сказал Фесюн.
Напомним, что дальше сборная Украины в своей группе 27 июля сыграет против Марокко, а 30 июля – против Аргентины.
Популярное сейчас
- Виктор Скрипник подал в отставку с поста главного тренера Металлиста 1925
- Украина U-23 – Марокко U-23. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира
- Носов: Впервые за историю украинского футбола пришла команда УАФ, которая приняла смелое решение
- Олимпиада-2024. Украина и Аргентина на дне. Турнирная таблица нашей группы
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО