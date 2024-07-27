Украина U-23 – Марокко U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира
Украина U-23 - Марокко U-23: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.07.2024 ⋊ Матч олимпийской сборной Украины на UA-Футбол
Фото Віталія Клюєва
В субботу, 27 июля, состоится матч второго тура групповой стадии турнира Олимпийских игр 2024 между сборными Марокко и Украины. Поединок пройдет в Сент-Этьене на поле арены "Стад Жоффруа-Гишар".
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В первом туре сборная Марокко довольно неожиданно обыграла Аргентину - 2:1, а вот украинцы так же неожиданно уступили Ираку - 1:2. В этом противостоянии подопечных Ротаня устроит только победа, поэтому ожидаем качественный футбол в исполнении нашей сборной.
Матч между сборными Украины и Марокко состоится в субботу, 27 июля 2024 года, в 18:00. Трансляцию матча смотрите на телеканале Суспільне Спорт и местных телеканалах Суспільного.
Олимпиада. Групповой турнир
Украина U-23 - Марокко U-23
24.07.2024. 18:00
Трансляция - Суспільне Спорт
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Трансляція матчу Україна U-23 - Марокко U-23Смотреть трансляцию
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