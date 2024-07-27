Украина U-23 – Марокко U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира

В первом туре сборная Марокко довольно неожиданно обыграла Аргентину - 2:1, а вот украинцы так же неожиданно уступили Ираку - 1:2. В этом противостоянии подопечных Ротаня устроит только победа, поэтому ожидаем качественный футбол в исполнении нашей сборной.

Матч между сборными Украины и Марокко состоится в субботу, 27 июля 2024 года, в 18:00. Трансляцию матча смотрите на телеканале Суспільне Спорт и местных телеканалах Суспільного.

Олимпиада. Групповой турнир

Украина U-23 - Марокко U-23

24.07.2024. 18:00

Трансляция - Суспільне Спорт