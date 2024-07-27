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Украина U-23 – Марокко U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Украина U-23 - Марокко U-23: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.07.2024 ⋊ Матч олимпийской сборной Украины на UA-Футбол

Украина U-23 – Марокко U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира

Фото Віталія Клюєва

Новина українською

В субботу, 27 июля, состоится матч второго тура групповой стадии турнира Олимпийских игр 2024 между сборными Марокко и Украины. Поединок пройдет в Сент-Этьене на поле арены "Стад Жоффруа-Гишар".

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  • В первом туре сборная Марокко довольно неожиданно обыграла Аргентину - 2:1, а вот украинцы так же неожиданно уступили Ираку - 1:2. В этом противостоянии подопечных Ротаня устроит только победа, поэтому ожидаем качественный футбол в исполнении нашей сборной.

    Матч между сборными Украины и Марокко состоится в субботу, 27 июля 2024 года, в 18:00. Трансляцию матча смотрите на телеканале Суспільне Спорт и местных телеканалах Суспільного.

    Олимпиада. Групповой турнир

    Украина U-23 - Марокко U-23

    24.07.2024. 18:00

    Трансляция - Суспільне Спорт

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Марокко Олимпийская сборная Украины смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
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Gican85 (Киев)
27.07.2024 в 10:20
А с детьми смотреть можно или это будет 21+
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Комментарии 2
Gican85 (Киев)
27.07.2024 в 10:20
А с детьми смотреть можно или это будет 21+
Ответить
0
0
avatar
mr.Smith
27.07.2024 в 10:08
3-0 Марокко виграє.Рєбята набірутса опита.
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