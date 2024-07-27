ОИ-2024. Украина U-23 – Марокко U-23 2:1. На 90+8 минуте в меньшинстве вырываем победу

В Сент-Этьене на поле арены "Стад Жоффруа-Гишар" сыграли решающий матч для олимпийской сборной Украины на Играх во Франции. Подопечные Руслана Ротаня играли со сборной Марокко.

В дебютном историческом матче на Олимпиаде наша футбольная сборная повергла в шок многих. Украинцы вели в счете, но умудрились проиграть Ираку. Это была та игра, которую подопечные Ротаня должны выигрывать, но сами себе создали проблемы. Таким образом, в матче с марокканцами Украину устраивала только победа. Марокко в драматическом противостоянии первого круга выиграла у Аргентины (2:1). Подопечные Тарика Сективы понравились своей мобильностью и спортивной злостью. Именно марокканцы перед игрой с Украиной считались фаворитами. Хакими, Раими, Билаль Эль-Ханнус, Ильяс Ахомаш, Элиесс Бен Сегир – игроки, которые могут решить судьбу противостояния за счет индивидуальных действий.

Руслан Ротань сделал всего одну замену, если сравнивать с матчем первого тура. В центр защиты вместо Максима Таловерова вышел Владимир Салюк.

В начале встречи было много позиционной борьбы в центре поля. Прогнозируемо никто не хотел рисковать, ведь цена ошибки была слишком высока. Постепенно марокканцам удалось взять мяч под собственный контроль, а украинцы рассчитывали на быстрый выход из защиты в атаку. В центре поля марокканцы переигрывали нашу сборную и это нам создавало существенные проблемы. Своей возможностью подопечные Ротаня воспользовались на 22-й минуте. Брагару обыграл Эль-Азузи и прострелил на Крыськива, а Дмитрий из пределов штрафной хладнокровно переиграл голкипера - 1:0. Шикарная атака сборной Украины и очень важный гол. Удалось нашим ребятам выдержать напор соперника и в ответ реализовали свою атаку.

На 31-й минуте Эль Каджоуи спас свою команду от больших неприятностей. Голкипер сборной Марокко парировал удар головой от Хланя. Вторую половину тайма наши футболисты точно могут занести в актив. В конце тайма наши соперники снова активизировались, но украинцы удержали свое преимущество.

Сразу после перерыва марокканцы бросились отыгрываться, и нашим защитникам было очень непросто. Из пределов штрафной пробивал Хакими, но звездный игрок "ПСЖ" в створ ворот не попал. Выйти из защиты в атаку украинцам долгое время не удавалось. Нервное начало второй половины встречи для Украины.

После ошибки Салюку пришлось вступать в игру Фесюну, когда он парировал удар Ричардсона. Это совсем не тот футбол, который хотелось видеть от сборной Украины. Слишком много ошибок.

К сожалению, на 59-й минуте наши ребята все же доигрались. Салюк завалил Рахими и арбитр назначил одиннадцатиметровый. К тому же сборная Украины осталась в меньшинстве. Пенальти Рахими реализовал уверенно – 1:1.

Даже, несмотря на игру в меньшинстве, украинцы могли во второй раз в матче выйти вперед. С выгодной позиции мог забивать Краснопир, но переиграть голкипера не смог. Очень нервная была концовка матча, ведь марокканцы давили и хотели все же реализовать свое численное большинство. На 90+8 минуте произошло невероятное. Федор прострелил, а Краснопир переправил мяч в пустые ворота – 2:1. Фантастика! Браво, ребята! Сверхважная победа.

Олимпиада. Групповой турнир. Второй тур

Украина U-23 - Марокко U-23 2:1

Голы: Крыськив (22), Краснопир (90+8) - Рахими (64, пен)

Предупреждения: Сикан (34), Ричардсон (37), Хлань (52), Хакими (71), Рубчинский (73), Крупский (80)

Удаление: Салюк (63)

Украина U-23: Фесюк – Мартынюк (Сыч, 75), Батагов, Салюк, Крупский – Рубчинский, Михайленко (Федор, 78), Крыськив (Таловеров, 65) – Брагару (Очеретько, 65), Сикан (Краснопир, 65), Хлань

Марокко U-23: Эль-Каджоуи - Хакими, Эль-Аззузи, Букамир (Кешта, 75), Эль-Уахди - Ричардсон, Таргаллин, Эль-Ханнусс - Бен Сегир (Акомаш, 87), Рахими (Мауб, 87), Эззалзули