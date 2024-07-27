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  4. ОИ-2024. Украина U-23 – Марокко U-23 2:1. На 90+8 минуте в меньшинстве вырываем победу
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ОИ-2024. Украина U-23 – Марокко U-23 2:1. На 90+8 минуте в меньшинстве вырываем победу

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Историческая победа

ОИ-2024. Украина U-23 – Марокко U-23 2:1. На 90+8 минуте в меньшинстве вырываем победу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В Сент-Этьене на поле арены "Стад Жоффруа-Гишар" сыграли решающий матч для олимпийской сборной Украины на Играх во Франции. Подопечные Руслана Ротаня играли со сборной Марокко.

В дебютном историческом матче на Олимпиаде наша футбольная сборная повергла в шок многих. Украинцы вели в счете, но умудрились проиграть Ираку. Это была та игра, которую подопечные Ротаня должны выигрывать, но сами себе создали проблемы. Таким образом, в матче с марокканцами Украину устраивала только победа. Марокко в драматическом противостоянии первого круга выиграла у Аргентины (2:1). Подопечные Тарика Сективы понравились своей мобильностью и спортивной злостью. Именно марокканцы перед игрой с Украиной считались фаворитами. Хакими, Раими, Билаль Эль-Ханнус, Ильяс Ахомаш, Элиесс Бен Сегир – игроки, которые могут решить судьбу противостояния за счет индивидуальных действий.

Руслан Ротань сделал всего одну замену, если сравнивать с матчем первого тура. В центр защиты вместо Максима Таловерова вышел Владимир Салюк.

В начале встречи было много позиционной борьбы в центре поля. Прогнозируемо никто не хотел рисковать, ведь цена ошибки была слишком высока. Постепенно марокканцам удалось взять мяч под собственный контроль, а украинцы рассчитывали на быстрый выход из защиты в атаку. В центре поля марокканцы переигрывали нашу сборную и это нам создавало существенные проблемы. Своей возможностью подопечные Ротаня воспользовались на 22-й минуте. Брагару обыграл Эль-Азузи и прострелил на Крыськива, а Дмитрий из пределов штрафной хладнокровно переиграл голкипера - 1:0. Шикарная атака сборной Украины и очень важный гол. Удалось нашим ребятам выдержать напор соперника и в ответ реализовали свою атаку.

ОИ-2024. Украина U-23 – Марокко U-23 2:1. На 90+8 минуте в меньшинстве вырываем победу - изображение 1

На 31-й минуте Эль Каджоуи спас свою команду от больших неприятностей. Голкипер сборной Марокко парировал удар головой от Хланя. Вторую половину тайма наши футболисты точно могут занести в актив. В конце тайма наши соперники снова активизировались, но украинцы удержали свое преимущество.

Сразу после перерыва марокканцы бросились отыгрываться, и нашим защитникам было очень непросто. Из пределов штрафной пробивал Хакими, но звездный игрок "ПСЖ" в створ ворот не попал. Выйти из защиты в атаку украинцам долгое время не удавалось. Нервное начало второй половины встречи для Украины.

После ошибки Салюку пришлось вступать в игру Фесюну, когда он парировал удар Ричардсона. Это совсем не тот футбол, который хотелось видеть от сборной Украины. Слишком много ошибок.

К сожалению, на 59-й минуте наши ребята все же доигрались. Салюк завалил Рахими и арбитр назначил одиннадцатиметровый. К тому же сборная Украины осталась в меньшинстве. Пенальти Рахими реализовал уверенно – 1:1.

ОИ-2024. Украина U-23 – Марокко U-23 2:1. На 90+8 минуте в меньшинстве вырываем победу - изображение 2

Даже, несмотря на игру в меньшинстве, украинцы могли во второй раз в матче выйти вперед. С выгодной позиции мог забивать Краснопир, но переиграть голкипера не смог. Очень нервная была концовка матча, ведь марокканцы давили и хотели все же реализовать свое численное большинство. На 90+8 минуте произошло невероятное. Федор прострелил, а Краснопир переправил мяч в пустые ворота – 2:1. Фантастика! Браво, ребята! Сверхважная победа.

Олимпиада. Групповой турнир. Второй тур

Украина U-23 - Марокко U-23 2:1

Голы: Крыськив (22), Краснопир (90+8) - Рахими (64, пен)

Предупреждения: Сикан (34), Ричардсон (37), Хлань (52), Хакими (71), Рубчинский (73), Крупский (80)

Удаление: Салюк (63)

Украина U-23: Фесюк – Мартынюк (Сыч, 75), Батагов, Салюк, Крупский – Рубчинский, Михайленко (Федор, 78), Крыськив (Таловеров, 65) – Брагару (Очеретько, 65), Сикан (Краснопир, 65), Хлань

Марокко U-23: Эль-Каджоуи - Хакими, Эль-Аззузи, Букамир (Кешта, 75), Эль-Уахди - Ричардсон, Таргаллин, Эль-Ханнусс - Бен Сегир (Акомаш, 87), Рахими (Мауб, 87), Эззалзули

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Марокко Олимпийская сборная Украины Олимпиада-2024
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1 голосов
Комментарии
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Вarcelinius
27.07.2024 в 21:05
Снова панство расклады считает... Дежа вю. Эй, там, остановите Землю, я сойду.
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0
2
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Комментарии 69
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Вarcelinius
27.07.2024 в 21:05
Снова панство расклады считает... Дежа вю. Эй, там, остановите Землю, я сойду.
Ответить
0
2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
27.07.2024 в 20:55
Збірна Марокко зараз вище України за показником "чесної гри" (жовті-червоні картки): у Марокко -8, в України -12.
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1
4
Prideman (Lviv)
27.07.2024 в 20:57
За однакової різниці голів дивляться не картки, а очну зустріч. Тому перевага у наших
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5
1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.07.2024 в 20:47
Находясь здесь, в Бельгии, я лично знаком с несколькими марокканцами. Вместе посещали курсы нидерландского языка, были и совместные вечеринки (по поводу окончания курсов). Хочу сказать, что марокканцы - это дружная, сплоченная нация. Это люди с высоким интеллектом. Как правило, марокканцы знают три языка, а то и больше (арабский, французский, английский). Они очень хорошо относятся к украинцам и было много случаев, когда они готовы были помочь нам, украинцам, по любому вопросу. Чаще это было, когда нас подвозили на своих авто. А, если кто-то из нас совершал покупки в супермаркете, они везли в магазин, терпеливо ждали и подвозили к дому. Также, хочу отметить, что марокканцы веселая нация, они очень любят шутить и легко понимают наш, украинский юмор. У меня самые добрые воспоминания о времени проведенном в компании марокканских друзей. Поэтому, пожелаю чтобы в стадию п-офф олимпийского турнира прошли Украина и Марокко.
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4
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Психіатр Dariana (Montreal )
27.07.2024 в 20:54
*Гей вечеринки. Говори до кінця. Я знаю тебе і твоїх гей друзів мароканців і на який ви таки "языковых" разом були. Ти в 6 палаті, а вони в 7. В 8 лікарняний гей клуб
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0
5
cucumber (Киев)
27.07.2024 в 20:40
Як кажуть - результат є, а гра забудеться.Ну коли вже Ротань навчить команду не грати руками у власній штрафний, бо якщо суддя в полі не побачить, то система ВАР це точно зафіксує.
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Prideman (Lviv)
27.07.2024 в 20:59
Пенальті був не за гру рукою
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0
vlotko (Броди)
27.07.2024 в 21:25
Це спадщина з нашого чемпіонату, і Ротань за 2 тижні цього не навчить. Так вони грають на автоматі. Це арабо-азіатське суддівство, нас задовбе. Якщо так судиш, то суди однаково в дві сторони.
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0
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Вarcelinius
27.07.2024 в 20:38
Ну шо сказать... Нет, не буду ничего говорить... лучше сразу забейте меня камнями.
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жажа_the_best (Харьков)
27.07.2024 в 20:45
зачем камнями? Сразу из двустволки. Там патрон на кабана. Сразу дверь сносит! Бубух и нет психа барсело}{а!
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Вarcelinius
27.07.2024 в 20:56
А ещё он всех американцев ненавидит, которые нам помогают бороться против Оркостана, где сейчас на Дальнем Востоке сидит этот ка.цапский упырь Ода. Он их всячески оскорбляет, поносит и желает им смерти. Прошу и это записать в протокол.
 
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Вarcelinius
27.07.2024 в 20:59
Жаль нельзя до тебя гнида ка.цапская сейчас дотянуться, я б тебе в морду дал.
 
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Вarcelinius
27.07.2024 в 20:49
Прошу соответствующие органы слова ярого антисемита и предателя Украины Оды/жажы занести в протокол.
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Вarcelinius
27.07.2024 в 20:56
А ещё он всех американцев ненавидит, которые нам помогают бороться против Оркостана, где сейчас на Дальнем Востоке сидит этот ка.цапский упырь Ода. Он их всячески оскорбляет, поносит и желает им смерти. Прошу и это записать в протокол.
Ответить
0
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жажа_the_best (Харьков)
27.07.2024 в 21:26
бессвязная речь человека с ограниченными умственными способностями. Что ты мелишь кретин недоношенный??
 
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Вarcelinius
27.07.2024 в 21:30
И это старо, как мир... Нельзя пропускать уроки по стёбу, тролль Ода, нельзя.
 
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megrivan (Курячі Лози)
27.07.2024 в 20:37
Думаю, що наша команда у наступній грі відкриє свій - досі прихований - потенціал, і виграє з рахунком 3:0.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.07.2024 в 20:30
морока с этим марокко
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жажа_the_best (Харьков)
27.07.2024 в 20:26
Аргентина без Месси всеравно что бык производитель без яиц. Такую сборную можно и нужно обыгрывать! Ты меня понял Ротань??
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.07.2024 в 20:31
жижа зловонная, не тупи. Ты здесь никто! А то, что у тебя теперь по жизни истерика, что великий Лионель Месси - чемпион мира, а португальский неудачник - Роналду - нет, я уже понял.
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Prideman (Lviv)
27.07.2024 в 20:35
Це Роналду невдаха? Хотів би я бути таким невдахою)))...Ти хоча б на 10% здобуть те, що він здобув, тоді невдахою називай)
 
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Вarcelinius
27.07.2024 в 20:35
Мадри@ас Ода/жижа признал величие Месси?...
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жажа_the_best (Харьков)
27.07.2024 в 20:39
пока я только признал что ты псих и тебе пора принять таблетки
 
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Вarcelinius
27.07.2024 в 21:16
Ох, и чему вас там в ка.цапских школах для троллей учат... Таблетки, псих... это же старо, как мир, это же убогость, сейчас так не носят, ты наверное самый чмошный у них.
 
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Будєм разбіратся (Київ)
27.07.2024 в 20:22
Виграли б в Іраку і можна було б готуватись до наступного кола. А так, шанси приблизно як в національної команди з Бельгією. Тупо дежа вю
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Prideman (Lviv)
27.07.2024 в 20:24
Шанси кращі. Бо не у нас найгірша різниця м'ячів, плюс перевага над Марокко в особистому матчі за однакової різниці м'ячів
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0
Будєм разбіратся (Київ)
27.07.2024 в 20:28
Так на євро три команди могли вийти , а тут тільки дві. За однакової різниці , тобто коли дві нічиї , з другого місця виходить Ірак
 
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Prideman (Lviv)
27.07.2024 в 20:31
А де ти бачиш однакову різницю? В Іраку зараз різниця -1, у нас і Марокко різниця 0, у Аргентини +1. Тому якщо матчі останнього туру в нашій групі завершаться внічию з 2 місця ми виходимо, за рахунок переваги над Марокко в очній зустрічі.
 
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Oldfanat (Glasgow)
27.07.2024 в 20:24
це вже історія, грати треба далі.
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cucumber (Киев)
27.07.2024 в 20:54
Мароканці виграють останню гру, аргентинців цілком влаштовує нічия, і ми з 4 очками з гордістю повертаємось до дому,тобто дежавю Євро-24. вася огурцов
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Romedon
27.07.2024 в 20:21
Ну Тут можна і похвалити.Поки що в грі.
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Prideman (Lviv)
27.07.2024 в 20:18
Виграли. Але я вважаю не по грі. Об'єктивно, Марокко на поразку не заслужило. Тупо на фарті наші виїхали. Весь другий тайм марокканці наших возили, як дітей. Ще до вилучення. Нічого не змінюється в нашому футболі. Далі ота тупа совкова модель гри: як тільки виграємо, то граємо далі банально на відбій, забуваючи, що гра триває 90 хв. Контратаки певно, то не про нас. Розсмішило, коли коментатор сказав, , жаль що не витримали перевагу, коли Марокко забило. Щоб втримати перевагу, треба грати у футбол, а не на відбій, просто вибиваючи м'яч абикуди. М'ячем не дорожать наші зовсім. Найсумніше те, що одні і ті ж помилки, а висновків ніхто не робить. І наші молоді футболісти також в більшості своїй індивідуалісти. Потрібно давати пас партнеру, який у хорошій позиції, а не бити з 30 метрів. Що маємо? Знайома ситуація: перед останнім туром у всіх команд нашої групи по 3 очки))) Нічого нікому не нагадує?))). І знову різниця м'ячів може зіграти ключову роль. Але цього разу не у нас вона найгірша. Плюс у нас над Марокко перевага в особистих зустрічах, і якщо два матчі останнього туру в нашій групі закінчаться внічию, ми вийдемо з групи, але з такою грою в це віриться слабо, зважаючи, що нам грати з Аргентиною.
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xo66it (Оболонський Рейх)
27.07.2024 в 20:18
Радий за Краснопіра. 2.5 роки від чемпіонату області до переможного голу на Олімпійських іграх. Це вам не мажори з академій топ-клубів.
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Serhio79 (Kyiv)
27.07.2024 в 20:16
Cподіваюсь, на матч з Аргентиною нам, як в першому і другому турах не призначать мусульманського арбітра?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.07.2024 в 20:19
думаешь, поэтому САЛюка жёлтыми наградил?)))
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Prideman (Lviv)
27.07.2024 в 20:20
Арбітр відсудив нормально. Всі картки по ділу
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Oldfanat (Glasgow)
27.07.2024 в 20:22
Не треба цю мантру про один мусульманський народ просувати, вони усі різні, та не усі друг друга полюбляють. Грати треба.
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sasha popov (Новомосковськ)
27.07.2024 в 20:15
Разрыв сердца от печали до разрыва сердца от радости ,браво МОЛОДЦІ
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жажа_the_best (Харьков)
27.07.2024 в 20:14
Всетаки еврейские корни ротаня подсказали ему мудрую мысль играть со старта без талавероффа и как сразу заиграла сборная...
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Prideman (Lviv)
27.07.2024 в 20:20
І як заграла? Наших возили весь другий тайм)))
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жажа_the_best (Харьков)
27.07.2024 в 20:31
потому что вышла наша опухоль Талаверофф, туды его в качель..
 
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Serhio79 (Kyiv)
27.07.2024 в 20:22
Руслан Петрович Ротань - де ви бачите тут єврейське походження?
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Вarcelinius
27.07.2024 в 20:30
Это известный на весь сайт махровый антисемит, не слушайте его. У него все умные и успешные люди евреи.
 
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жажа_the_best (Харьков)
27.07.2024 в 20:32
еврей он еврей. И этого не нужно стесняцца. Хочешь он тебе трусы приспустит??
 
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Вarcelinius
27.07.2024 в 21:19
Тебе я смотрю евреи уже опускали...
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.07.2024 в 20:13
самое интересное, что при ничьих в третьем туре у всех будет по 4 очка, а по доп. показателям снова могут пролететь)))
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Prideman (Lviv)
27.07.2024 в 20:22
У нас з Марокко однакова різниця м'ячів і перевага в особистих зустрічах. Найгірша в Іраку, найкраща в Аргентини. Тому, якщо два матчі останнього туру закінчаться внічию, ми вийдемо з 2 місця.
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Romerik (YNWA)
27.07.2024 в 20:24
Марокко виграє матч. Тут немає на що надіятись. Потрібна тільки перемога
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.07.2024 в 20:27
а, аргенты, оказывается, 3-1 выиграли... думал, что 2-1
 
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Prideman (Lviv)
27.07.2024 в 20:33
Чому ти такий впевнений, що Марокко виграє? Ірак може спертися рогом. Не така ця проста команда,як здавалося. Навіть в Аргентини були проблеми з ними.
 
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Romerik (YNWA)
27.07.2024 в 20:44
Бо ми статистично возили ірак, а мароканці нас. Плюс вони виграли в аргентини. Те що ірак в нас виграв, не робить його якоюсь значною силою. Це глибокі аутсайдери групи
 
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Prideman (Lviv)
27.07.2024 в 21:04
Марокканці виграли в Аргентини, приблизно так само як ми в них.))) Тобто не по грі. Як і Ірак у нас виграв не по грі. Це лише доводить, що статистика не грає у футбол. У футбол грають живі люди. У окремо взятому матчі може статися що завгодно. Наприклад марокканці можуть залишитися в меншості. Так що побачимо .
 
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walkacom (Киев)
27.07.2024 в 20:12
Ротань - тренер года
Ответить
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.07.2024 в 20:14
тренер-гнида
Ответить
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walkacom (Киев)
27.07.2024 в 20:29
был сарказм)
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.07.2024 в 20:34
совершенно нет!)))
 
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Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
27.07.2024 в 20:11
Ничого соби!!!! Шо це було????
Ответить
5
1
Serhio79 (Kyiv)
27.07.2024 в 20:19
Фарт, везіння
Ответить
2
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.07.2024 в 20:34
фесюн
 
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Romerik (YNWA)
27.07.2024 в 20:11
ВАХАХАХАХАХАХ. Мароканські дикуни з трибун, їб4ло?
Ответить
3
4
Будєм разбіратся (Київ)
27.07.2024 в 20:07
Це ж було вже! (с) Л. Кучма
Ответить
3
0
Консул (Звягель )
27.07.2024 в 20:07
Слава Україні ! Перемогли попри все !
Ответить
8
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.07.2024 в 20:06
отскочили! НО, что нужно знать о настрое на игру: 78-я минута, замена михайленко, этот клоун идёт так, как будто команда выигрывает! контратака федора, бежит в центре поля, его догоняет кэмелфакер и отбирает мяч, а НИКТО не подсказал федору, что сзади набегают... просто жесть!
Ответить
4
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alex.belogubko (одесса)
27.07.2024 в 20:06
Убирайте РОТАНЯ так дальше нельзя
Ответить
4
4
wist15 (Киев)
27.07.2024 в 20:47
Ротань в сто раз лучше Реброва как тренер.
Ответить
1
0
sametoy10 (Київ-Світловодськ)
27.07.2024 в 20:05
Аааааааааа!!!!!
Ответить
0
1
Моуринью (Днепропетровск)
27.07.2024 в 20:05
Опять центральный защитник начудил. Прямо рок какой-то.
Ответить
2
0
download1 (huyersk)
27.07.2024 в 20:05
МУЖИКИ!
Ответить
2
1
Не дармоед (Запорожье)
27.07.2024 в 20:05
Во дают)
Ответить
1
1

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